Tesla a augmenté le prix de la Model S Plaid de près de 10 %. Les premières livraisons sont attendues pour cette semaine.

En début d’année, Tesla a officialisé la nouvelle génération de sa Model S, une berline 100 % électrique plus premium — et grande — que la Model 3. Les premiers exemplaires seront livrés dès cette semaine aux États-Unis. Il y aura même une conférence Delivery Event diffusée ce jeudi 10 juin à 16h (heure française). En attendant, Tesla s’est permis d’augmenter le prix de la Model S Plaid, a repéré Electrek dans un article publié le 10 juin.

Aux États-Unis, la Model S Plaid va donc coûter 10 000 dollars de plus, pour un prix de départ désormais établi à… 129 990 dollars.

C’est 50 000 dollars de plus que la Model S Grande Autonomie — équipée d’un moteur de moins et toujours proposée au même prix (79 990 euros) — et 10 000 de plus qu’un Model X Plaid. La Model S Plaid+, qui ne verra pas le jour, devait coûter plus (149 990 dollars).

Tesla augmente le prix de la Model S Plaid avant les premières livraisons

À l’arrivée, la gamme Model S a été copieusement chahutée ces derniers jours. En début de semaine, on apprenait l’annulation de la Model S Plaid+ — une déclinaison ultra ambitieuse qui devait offrir une autonomie dépassant les 800 kilomètres (on ne la trouve plus dans le configurateur en ligne). « Elle n’est pas nécessaire, comme la Plaid est déjà incroyable », justifiait Elon Musk dans un tweet. En devenant la référence la plus haut de gamme, la Model S Plaid a subi une grosse inflation (près de 10 %).

On rappellera que Tesla est coutumier des évolutions tarifaires parfois soudaines et surprenantes, que ce soit à notre avantage ou non. Par exemple, on peut acquérir une Model 3 pour 36 800 euros en France (après avoir retiré le bonus écologique) — un tarif très intéressant. Il n’est pas exclu que la Model S repasse à son prix de base dans les semaines à venir — ou devienne encore plus chère. Tout est absolument possible avec Tesla.

À noter que cette évolution tarifaire n’est toujours pas appliquée en France, où la Tesla Model S Plaid est proposée à 119 990 euros (elle est inéligible au bonus écologique). Néanmoins, contrairement aux États-Unis où le lancement est imminent, on ne verra pas la nouvelle berline 100 % électrique sur les routes françaises avant le premier trimestre de l’année 2022. D’ici là, Tesla aura tout le loisir d’alourdir la facture.

