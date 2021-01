Tesla a baissé le prix de la Model 3 pour qu'elle devienne éligible au bonus écologique maximal (7 000 euros). Cela permet d'afficher la version de base à 36 800 euros, au comptant.

36 800 euros : c’est aujourd’hui le prix qu’il est possible de payer pour acquérir une Model 3, voiture 100 % électrique la plus abordable du catalogue de Tesla. Le constructeur a une nouvelle fois révisé ses tarifs à la baisse, permettant de proposer la version de base à 43 800 euros (contre 49 600 euros auparavant). Ce prix la rend éligible au bonus écologique maximal de 7 000 euros, appliqué aux véhicules électriques vendus sous la barre des 45 000 euros.

Les déclinaisons Grande Autonomie (51 990 euros) et Performance (59 990 euros) peuvent quant à elles bénéficier d’un rabais de 3 000 euros. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour celles et ceux qui attendaient 2021 pour acheter une voiture électriue, doublée d’une stratégie très agressive face à une concurrence de plus en plus armée.

Cela correspond à quoi, une Tesla à 36 800 euros ?

Quid de la location ? Vous pouvez aussi acquérir la Model 3 en location, avec un premier loyer majoré qui peut être en partie ou intégralement couvert par le bonus écologique. Exemple : avec un apport de 1 000 euros, il est possible de rouler en Model 3 pendant 5 ans pour 373 euros par mois.

Pour 36 800 euros, on peut donc acheter une Tesla Model 3 ‘Autonomie Standard Plus’ avec intérieur premium partiel. L’autonomie est estimée à 448 kilomètres. On parle d’une voiture à propulsion capable d’engloutir le 0 à 100 km/h en 5,6 secondes, avec une vitesse de pointe à 225 km/h. En fin d’année dernière, Tesla a apporté plusieurs changements au véhicule : finitions extérieures noires (chromées, auparavant), jantes redessinées, coffre à ouverture automatique, double vitrage à l’avant ou encore nouvelle console centrale avec double emplacement pour recharger son smartphone par induction.

Attention, il ne faudra pas être trop gourmand sur les options pour bénéficier du bonus de 7 000 euros (sans quoi la réduction tombera à 3 000 euros). Vous avez simplement 1 200 euros de marge pour personnaliser votre Model 3, proposée en blanc de série (45 000 – 43 800). Ce montant est suffisant pour changer la couleur (1 050 euros pour passer au noir, au gris ou au bleu), opter pour un intérieur blanc (1 050 euros), modifier les jantes (1 120 euros pour des sportives) ou ajouter un crochet d’attelage (1 070 euros). Vous ne pourrez pas tout combiner et il faudra faire une croix sur la couleur rouge (2 100 euros) et l’option Autopilote avancé (7 500 euros). Contrairement à la peinture, l’Autopilote « Conduite autonome » peut être acheté par la suite.

Selon le site du gouvernement, le bonus écologique va baisser dans les mois à venir : il passera à 6 000 euros à compter du 1er juillet 2021 puis à 5 000 euros à partir du 1er janvier 2022.

