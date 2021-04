Elon Musk a très vite réagi à l'accident mortel impliquant une Tesla Model S. Selon lui, l'Autopilot n'était pas actif au moment de la collision.

Samedi, deux hommes, âgés de 59 et 69 ans, se sont tués à bord d’une Tesla Model S, dans des circonstances un peu étranges. L’Autopilot, technologie que certains comparent à de la conduite autonome, était-il activé au moment de la collision ? L’hypothèse est émise car il semble que le siège conducteur était inoccupé lorsque la voiture a violemment percuté un arbre. Mais elle est déjà réfutée par Elon Musk, qui, comme à son habitude, a pris la parole sur Twitter pour défendre les intérêts de son entreprise.

Your research as a private individual is better than professionals @WSJ !

Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD.

Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have.

— Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2021