VanMoof annonce la Powerbank, une batterie amovible pour ses S3 et X3.

L’entreprise hollandaise VanMoof, qui a connu un pic de ventes depuis la sortie de ses X3 et S3 et les mesures sanitaires incitant à l’usage du vélo, montre depuis quelques années qu’elle est à l’écoute de ses clients. L’un des principaux défauts de ces vélos de ville élégants était qu’ils n’avaient pas pris en compte les spécificités des logements des vieilles cités européennes, avec leurs couloirs étroits et leurs ascenseurs minuscules, quand ils existent : sans batterie amovible, recharger un VanMoof était un vrai problème pour beaucoup. Le 20 avril 2021, VanMoof a entendu cette critique et propose un palliatif plutôt convaincant, sous la forme d’une batterie amovible.

Comme pour un smartphone, la batterie amovible VanMoof nommée sobrement PowerBank n’a qu’un intérêt : recharger la batterie du vélo. En pratique, le cycliste attache un petit adaptateur au cadre pour bien répartir le poids de cette batterie de forme triangulaire sur les différents tubes d’aluminium. Il lui suffit ensuite de brancher cette batterie pleine sur la prise de charge pour qu’elle transmette l’énergie à la batterie principale. L’opération n’est pas forcément à faire à l’arrêt : vous pouvez très bien la brancher et laisser le vélo récupérer de l’énergie en roulant.

À 348 €, la PowerBank de VanMoof promet 45 à 100 km d’autonomie au vélo, selon le mode de conduite choisi, en ajoutant 2,8 kg à l’ensemble. Ce qui permet de porter, d’après VanMoof, l’autonomie réelle maximale, en mode économie, à 250 km. C’est beaucoup, même s’il faut bien garder en tête que cette autonomie ne sera atteinte que pour des trajets très plats — comme les autres vélos électriques, les VanMoof doivent aussi utiliser leur moteur pour compenser leur poids et il est rare d’être très confortable en ville sans utiliser l’un des deux modes les plus puissants. Sans parler du bouton Turbo Boost, iconique sur les vélos VanMoof, qui permet de mettre le moteur à 100 % instantanément — dans la limite des 25 km/h.

Récemment, les VanMoof ont fait l’actualité en devenant les premiers objets compatibles avec la nouvelle fonction de localisation d’objets d’Apple.

VanMoof

