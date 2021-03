Porsche va développer sa propre infrastructure de recharge pour ses voitures électriques. Il compte pousser le concept jusqu'à intégrer des salons de luxe.

Porsche fait partie des acteurs du marché automobile de luxe les plus investis sur la mobilité électrique. Le constructeur dispose déjà de deux voitures dans son catalogue : la Taycan et le Taycan Cross Turismo. Pour affirmer un peu plus ses ambitions, il va développer son propre réseau de bornes rapides, rapporte Electrek dans un article publié le 16 mars. L’objectif est d’imiter Tesla, dont les Superchargeurs constituent un vrai atout dans sa stratégie. Porsche souhaite même aller un peu plus loin avec des stations luxueuses, équipées de salons.

« Porsche prévoit de développer son propre réseau de stations de recharge rapide le long des autoroutes les plus importantes d’Europe. Il va offrir aux conducteurs une expérience de charge de grande qualité, tout en complétant le réseau Ionity », indique Porsche. Aujourd’hui, pour faire le plein rapidement avec sa Porsche électrique, il faut trouver une borne Ionity capable de délivrer une puissance de 350 kW.

Des stations avec des loges

Pour améliorer l’expérience de charge, Porsche compte ajouter des services haut de gamme centrés sur l’utilisateur. Comme dans un aéroport, on pourra par exemple profiter d’un salon pour patienter dans le confort. On rappelle qu’il faut une vingtaine de minutes pour que la capacité de la batterie passe de 5 à 80 % (sur une borne rapide). Porsche veut aussi que ses zones de recharge soient simples d’accès et protégées par un toit en cas de mauvais temps.

L’entreprise espère pouvoir intégrer entre six et douze bornes proposant une puissance d’au moins 350 kW. « Un prérequis important pour la mobilité électrique est la recharge rapide et pratique. C’est pourquoi nous travaillons actuellement sur nos propres stations. Nous allons sélectionner des lieux attractifs afin que nos utilisateurs puissent profiter de la meilleure expérience de trajet longue distance », promet Oliver Blume, CEO de Porsche.

Porsche a raison de vouloir imiter Tesla sur ce point, même s’il accuse déjà un sacré retard sur son rival américain (qui comptabilise plus de 5 500 bornes en Europe). En parallèle, Porsche continue de développer son réseau Porsche Destination Charging, qui permet aux utilisateurs d’avoir accès à des bornes dans des lieux d’arrêt (hôtels, aéroports, musées, centres commerciaux…).

