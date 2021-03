Porsche a officialisé sa nouvelle voiture 100 % électrique. Il s'agit de la version Cross Turismo de la Taycan. Les performances sont très, très proches mais le look lorgne du côté du SUV.

« Le Conseil de surveillance de Porsche AG a donné son feu vert pour la production en série de l’étude Porsche Mission E Cross Turismo », annonçait Porsche en octobre 2018. La deuxième voiture 100 % électrique de l’emblématique constructeur allemand aura pris son temps mais la voilà officialisée dans un communiqué publié le 4 mars. Comme attendu, il s’agira d’une variante de la Taycan avec quelques attributs plus proches du SUV.

Le Taycan Cross Turismo sera d’emblée proposé en quatre versions, toutes à transmission intégrale. On retrouve une composition de gamme proche de la Taycan. Du plus cher au moins cher : Taycan 4 Cross Turismo, Taycan 4S Cross Turismo, Taycan Turbo Cross Turismo et Taycan Turbo S Cross Turismo. Les tarifs démarrent à 96 454 euros. Pour les performances, on retrouve l’architecture 800 volts, qui a fait de la Taycan un vrai bolide 100 % électrique compatible avec une recharge rapide.

Une deuxième voiture 100 % électrique pour Porsche

La face avant du Taycan Cross Turismo est la même que celle de la Taycan. C’est à l’arrière qu’a lieu le principal changement, avec un toit beaucoup moins fuyant, ce qui confère au véhicule un look plus baroudeur (également visible sur les bas de caisse). Dans son communiqué, Porsche se permet de préciser que les passagers à l’arrière vont gagner un peu de hauteur sous plafond (+ 36 millimètres).

Les propriétaires vont aussi profiter d’un volume de coffre plus important, avec une capacité pouvant grimper jusqu’à 1 200 litres. Cette variante Cross Turismo dispose d’une garde au sol relevée, susceptible de monter jusqu’à 30 millimètres supplémentaires avec un pack Off-road. Porsche met aussi en avant un Gravel Mode, qui permettrait au Taycan Cross Turismo d’être plus à l’aise en hors-piste. Les aventuriers auront en prime l’opportunité de fixer un porte-vélos spécifique.

Voici les caractéristiques techniques des différents Taycan Cross Turismo :

4 Cross Turismo 4S Cross Turismo Turbo Cross Turismo Turbo S Cross Turismo Puissance 280 kW 360 kW 460 kW 460 kW Puissance avec overboost 350 kW 420 kW 500 kW 560 kW 0 à 100 km/h 5,1 s 4,1 s 3,3 s 2,9 s Vitesse maximale 220 km/h 240 km/h 250 km/h 250 km/h Autonomie (WLTP) 389 – 456 km 388 – 452 km 395 – 452 km 388 – 419 km Prix 96 454 € 114 814 € 157 774 € 191 314 €

Le point sur les accélérations entre les deux Taycan (0 à 100 km/h) :

4 4S Turbo Turbo S Taycan N’existe pas 4 s 3,2 s 2,8 s Taycan Cross Turismo 5,1 s 4,1 s 3,3 s 2,9 s

On se rend compte que le Cross Turismo est un tantinet moins rapide que la Taycan, pour 0,1 seconde à chaque fois. Pour le moment, aucun modèle à propulsion — deux roues motrices – n’est disponible à la commande, contrairement à la berline.

