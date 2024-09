Lecture Zen Résumer l'article

Les batteries solides promettent de révolutionner les voitures électriques, mais l’attente sera plus longue que prévu. Entre innovations et défis, BYD et ses concurrents avancent à leur manière.

Il faudra encore attendre au moins 5 ans pour voir émerger la technologie de batterie solide selon BYD. Ces batteries sont considérées comme une évolution majeure qui pourrait transformer la mobilité électrique. Elles sont donc attendues avec une impatience à peine dissimulée par ceux qui trouvent les voitures électriques trop limitées par leurs batteries. Mais rien n’est encore gagné à leur sujet.

Lors du Congrès Mondial des Véhicules Énergétiques Nouveaux 2024, BYD a justement jeté un froid sur l’avenir des batteries solides, comme le rapporte l’article de CNevpost. Ces batteries pourraient transformer l’industrie, mais leur adoption à grande échelle prendra plus de temps que prévu. Les fabricants de batteries doivent composer avec les défis techniques et économiques de cette innovation.

Une ambition freinée par la réalité chez BYD

Lian Yubo, scientifique en chef de BYD, a annoncé sans détour que les batteries solides ne seront pas utilisées dans les trois prochaines années, enfin pas à grande échelle. L’entreprise table plutôt sur une percée significative d’ici à cinq ans. Leur arrivée sur le marché commencera par les modèles haut de gamme, avant de toucher des véhicules un peu plus abordables et de continuer à se démocratiser.

Les modèles Yangwang (BYD) pourraient être les premiers à en bénéficier // Source : Raphaelle Baut

BYD est le deuxième plus grand fabricant mondial de batteries derrière CATL. L’entreprise investit dans la recherche sur ces technologies. Mais plusieurs obstacles freinent l’essor de ces batteries solides : coûts prohibitifs, complexité de fabrication et difficulté d’intégration dans les véhicules. Malgré cela, BYD continue de miser gros sur l’avenir des batteries solides, tout en maintenant ses investissements dans les batteries LFP (lithium-fer-phosphate), moins coûteuses et bien implantées. Lian Yubo prédit même que ces dernières ne disparaîtront pas avant 15 à 20 ans.

Les concurrents ne sont pas en reste

Si BYD reste prudent, d’autres acteurs se montrent plus audacieux. Nio a déjà lancé une batterie semi-solide de 150 kWh en 2021. Après plusieurs retards, elle est enfin disponible à la location depuis juin 2024. Toutefois, la technologie reste coûteuse, avec un prix équivalent à celui d’une voiture entière type ET5, l’un des modèles les plus abordables de Nio. La batterie à elle seule coûte 40 000 €. Le constructeur chinois n’est pas le seul à se pencher sur cette solution intermédiaire de batterie semi-solide, IM, la marque plus haut de gamme de MG, avance aussi sur la question.

CATL, leader mondial des batteries, annonce quant à lui une production en petites séries de batteries solides d’ici 2027. Comme BYD, le géant chinois pointe du doigt les coûts élevés comme principal frein à une production de masse. Toyota fait partie des constructeurs très engagés sur la batterie solide, mais les promesses d’industrialisation sont régulièrement repoussées, promettant toujours une solution dans 5 ans, même après 5 ans de retard.

Dans la course aux batteries solides, les acteurs avancent, chacun à leur rythme. Si l’ambition est partagée pour cette technologie, la réalité technique et économique impose un timing plus modéré que sur d’autres technologies de batterie.

