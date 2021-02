Tesla est définitivement un constructeur difficile à suivre en matière de politique commerciale. Un peu plus d'un mois après son lancement surprise, le Model Y plus abordable disparaît déjà du catalogue.

Il y a un peu plus d’un mois, Tesla lançait par surprise un Model Y plus abordable — déclinaison Autonomie Standard censée être annulée. Figurez-vous qu’il n’est déjà plus disponible à la commande, a repéré Electrek dans un article publié le 21 février. En effet, le configurateur accessible aux États-Unis n’affiche plus que deux versions du Model Y : Grande Autonomie (48 990 dollars) et Performance (60 990 dollars) — comme avant.

Cette disparition soudaine confirme que Tesla est vraiment un constructeur difficile à suivre en matière de politique commerciale. Pour preuve, il y a quelques jours, toujours selon Electrek, il mettait à jour sa grille tarifaire et baissait le prix de ce Model Y ‘Autonomie Standard’ de 2 000 dollars (39 990 contre 41 990 dollars).

Annulé, lancé puis supprimé : le drôle de destin du Model Y plus abordable

Le Model Y ‘Autonomie Standard’ aura un peu tout connu. Officialisé en même temps que les autres, le SUV 100 % électrique a été annulé quand Elon Musk a évoqué une autonomie qui serait beaucoup trop juste (moins de 250 miles, soit 402 kilomètres). C’est pourquoi les observateurs du marché automobile ont été surpris de voir Tesla commercialiser, quand même, un Model Y à deux roues motrices et doté d’une autonomie de 244 miles (392 kilomètres). Ce modèle fait sens dans la gamme mais, visiblement, Tesla a une autre idée en tête.

À noter que la suppression de ce Model Y s’accompagne d’un changement de prix pour la déclinaison Grande Autonomie, désormais proposée à 48 990 dollars (au lieu de 49 990 dollars).

La nouvelle gamme Model Y aux États-Unis :

Model Y Grande Autonomie Model Y Performance Autonomie (cycle EPA) 525 km 488 km Accélération (0-96 km/h) 4,8 s 3,5 s Vitesse maximale 217 km/h 250 km/h Prix 48 990 $ 60 990 $

Il est fort probable que Tesla finisse par lancer un Model Y ‘Autonomie Standard Plus’, comme c’est le cas pour la Model 3 (les deux voitures ont beaucoup en commun). Il serait un peu plus cher que le Model Y ‘Autonomie Standard’, tout en bénéficiant d’une meilleure autonomie. La Model 3 ‘Autonomie Standard Plus’ affiche une autonomie de 263 miles (420 kilomètres environ), ce qui paraîtrait suffisant dans l’esprit d’Elon Musk.

En France, on rappelle que le Model Y sera disponible quand l’usine actuellement en construction en Allemagne sera opérationnelle. La production devrait débuter au milieu de cette année.

