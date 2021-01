Tesla démarre l'année 2021 par le lancement d'un Model Y plus abordable. Aux États-Unis, son SUV 100 % électrique est désormais disponible en version propulsion avec une autonomie standard, version qui avait été annulée.

Alors que le Tesla Model Y n’est toujours pas disponible en Europe, les conductrices et conducteurs américains vont pouvoir payer moins cher pour obtenir le SUV 100 % électrique. Comme repéré par Electrek le 7 janvier, le constructeur a lancé une version plus abordable de sa voiture. Elle abandonne les quatre roues motrices et sacrifie un peu d’autonomie pour être proposée à 41 990 dollars — contre 49 990 dollars pour la deuxième finition.

Cette découverte est étonnante dans le sens où, en juillet dernier, Elon Musk indiquait que ce Model Y avait été annulé. Dans un tweet, il expliquait que l’autonomie aurait été trop basse (moins de 250 miles selon le cycle EPA). Le milliardaire a changé d’avis : le Model Y ‘Autonomie Standard’ s’appuie sur une autonomie de 244 miles (392 kilomètres). Un quatrième SUV devrait être lancé dans les mois à venir avec une autonomie plus importante.

No, as range would be unacceptably low (< 250 mile EPA) — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2020

Un Model Y plus abordable lancé aux États-Unis

Pour Tesla, ce véhicule est très important car il fait baisser le prix plancher de son SUV partageant beaucoup de caractéristiques avec la Model 3 (sa voiture phare). Le Model Y reste plus cher que la Model 3 (41 990 dollars contre 37 990 dollars), mais il y a une meilleure unification au sein du catalogue. On rappelle néanmoins qu’il n’existe plus de Model 3 ‘Autonomie Standard’. La berline a été remplacée par la déclinaison ‘Autonomie Standard Plus’.

Voici la gamme Model Y aux États-Unis :

Model Y Autonomie Standard Model Y AWD Model Y Performance Autonomie (cycle EPA) 392 km 525 km 488 km Accélération (0-96 km/h) 5,3 s 4,8 s 3,5 s Vitesse maximale 217 km/h 217 km/h 250 km/h Prix 41 990 $ 49 990 $ 59 990 $

En France, le tarif d’entrée du Model Y, toujours en précommande, est de 63 000 euros pour une version Grande Autonomie à quatre roues motrices.

En plus de la commercialisation de ce Model Y moins cher, Tesla a mis à jour son configurateur pour proposer l’option intérieur à sept places (comme sur le Model X). Facturée 3 000 dollars, elle ajoute un troisième rang de deux sièges, équipé d’un port USB-C pour recharger son smartphone. Compte tenu des mensurations réduites du Model Y, Tesla promet « un accès facile à ce troisième rang », sachant que les propriétaires pourront rabaisser les sièges pour avoir un coffre plus grand.

Crédit photo de la une : Tesla Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo