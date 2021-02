Audi a dévoilé une nouvelle voiture 100 % électrique. Après les SUV, le constructeur lance comme prévu son e-tron GT, une sportive qui partage beaucoup avec la Porsche Taycan.

En novembre 2018, Audi en mettait plein les yeux avec son e-tron GT concept, coupé 100 % électrique que l’on a pu apercevoir dans le dernier film Avengers. À l’époque, le constructeur avait annoncé une commercialisation pour cette année. La promesse est tenue : dans un communiqué publié le 9 février, Audi dévoile la version finale du e-tron GT, qui sera disponible en versions quattro et RS, à partir de 101 500 euros en France.

Après ses deux SUV musclés, Audi propose un bolide sur le segment des voitures 100 % électriques. Ce positionnement devrait lui permettre de rivaliser avec la nouvelle Model S, dont la déclinaison Plaid donne le tournis, et la Porsche Taycan. L’e-tron GT partage d’ailleurs beaucoup avec la berline allemande, à commencer par le groupe propulseur.

Audi dévoile sa Porsche Taycan

On pourrait presque affirmer que l’e-tron GT est une Porsche Taycan déguisée. Esthétiquement, le coupé quatre portes est une réussite : l’avant fait penser à la R8 — voiture d’Iron Man, pour rester dans les Avengers — et l’arrière très plongeant à une Porsche. On devine d’emblée que l’on a affaire à une sportive, avec des lignes racées et pensées pour assurer un bon comportement aérodynamique.

Sur la piste, l’e-tron GT quattro assure une puissance de 350 kW (476 chevaux), de quoi lui permettre d’engloutir le 0 à 100 km/h en 4,1 secondes. La variante RS grimpe à 440 kW (598 chevaux) et peut atteindre les 100 km/h en 3,3 secondes. Le véhicule dispose d’un groupe propulseur composé de deux moteurs, avec une transmission à deux vitesses pour garantir de meilleures performances à haute vitesse. On retrouve cette caractéristique sur la Porsche Taycan.

Comparaison des performances entre les sportives 100 % électriques :

Accélération (0-100) Vitesse maximale Prix Audi e-tron GT quattro 4,1 s 245 km/h 101 500 € Audi RS e-tron GT 3,3 s 250 km/h 140 700 € Porsche Taycan 5,4 s 230 km/h 86 254 € Porsche Taycan 4S 4 s 250 km/h 109 414 € Porsche Taycan Turbo 3,2 s 260 km/h 156 334 € Porsche Taycan Turbo S 2,8 s 260 km/h 189 934 € Tesla Model S Plaid 2,1 s 320 km/h 119 990 €

Pour la recharge, on retrouve l’architecture 800 volts empruntée, là encore, à la Porsche Taycan. La batterie dispose d’une capacité nette de 85 kWh, offrant une autonomie de 487 kilomètres à l’e-tron GT quattro (cycle WLTP). Sur ce point, elle fait mieux que la Taycan 4S, située au même niveau de tarif (407 kilomètres). Mais elle est copieusement battue par la Model S Plaid (628 kilomètres). La batterie peut encaisser un pic de charge à 270 kW sur les bornes compatibles. En cinq petites minutes, l’e-tron GT est capable de regagner 100 kilomètres d’autonomie.

Dans l’habitacle, on découvre deux écrans : un centre de pilotage ‘Audi Virtual Cockpit’ (12,3 pouces) et une surface d’affichage de 10,1 pouces dédiée à l’infodivertissement. Comme nous sommes en 2021, Audi opte pour des matériaux plus éco-responsables : cuir synthétique, fibres de polyester obtenues à partir de bouteilles en plastique recyclées, textiles provenant des lisières… Audi proposera plusieurs options — payantes — pour personnaliser son e-tron GT.

Crédit photo de la une : Audi Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo