Porsche a officialisé le lancement d'une nouvelle version de la Taycan, sa première voiture 100 % électrique. Elle devient (un peu) plus abordable.

En avril dernier, Michael Steiner, en charge de la R&D chez Porsche, annonçait l’arrivée d’une quatrième variante plus abordable de la Taycan — première voiture 100 % électrique de la marque. L’intéressé n’avait pas menti : dans un communiqué diffusé le 19 janvier, l’entreprise allemande lève le voile sur ce modèle qui sera vendu à partir de la mi-mars, en France, au prix de 86 254 euros. Aujourd’hui, la Taycan la moins chère est proposée à 109 414 euros, c’est donc une grosse baisse de prix.

Qui dit déclinaison plus abordable, dit forcément sacrifices sur certains éléments. Dans le cas de cette Taycan — sobrement baptisée Taycan, d’ailleurs –, on parle de performances à la baisse. Ainsi, la voiture passe à un seul moteur, situé à l’arrière (propulsion). La sportive peut quand même engloutir le 0 à 100 km/h en 5,4 secondes. C’est 1,4 seconde plus lent que la Taycan 4S. Cette nouvelle Taycan conserve néanmoins la boîte à deux rapports, pour davantage de réserve dans l’accélération — y compris à haute vitesse.

Un prix plancher plus bas pour la Taycan en 2021

Cette nouvelle Taycan est équipée, de série, d’une batterie de 79,2 kWh promettant jusqu’à 431 kilomètres d’autonomie (cycle WLTP). En option, on peut passer à une capacité de 93,4 kWh pour rouler un peu plus (jusqu’à 484 kilomètres). Selon la capacité embarquée, la berline sportive peut encaisser des pics de charge à 225 kW ou 270 kW, permettant de recharger de 5 à 80 % en une vingtaine de minutes.

La gamme Porsche Taycan au complet :

Taycan Taycan 4S Taycan Turbo Taycan Turbo S 0 à 100 km/h 5,4 s 4 s 3,2 s 2,8 s Vitesse maximale 230 km/h 250 km/h 260 km/h Autonomie 431 – 484 km 407 km 450 km 413 km Prix (à partir de) 86 254 € 109 414 € 156 334 € 189 934 €

À 86 254 euros, cette Taycan vient boxer dans la même catégorie que la Tesla Model S, dont le modèle Grande Autonomie Plus est disponible à partir de 84 990 euros.

Néanmoins, la berline allemande est battue sur tous les critères qui comptent en matière de mobilité électrique : la Model S accélère plus fort (0 à 100 km/h en 3,8 secondes) et dispose d’une autonomie largement supérieure (652 kilomètres) — sans compte l’avance technologique. La Taycan a pour elle les finitions et l’héritage d’une marque emblématique.

Porsche

