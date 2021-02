Tesla a une nouvelle fois retravaillé son catalogue d'options pour ses voitures 100 % électriques. La nouveauté concerne l'Autopilot, de nouveau scindé en deux options.

Tesla modifie régulièrement son catalogue. Rien qu’en 2021, le constructeur a baissé le prix de la Model 3 et retravaillé ses gammes Model S et Model X. Il poursuit sur sa lancée en retravaillant sa palette d’options, plus spécifiquement l’Autopilot — batterie d’assistances au pilotage supposée devenir de la conduite 100 % autonome. Concrètement, Tesla est revenu à son précédent format, avec un Autopilot scindé en deux packs en Europe — a repéré Electrek dans un article publié le 5 février.

De série, les voitures de Tesla sont toujours capables d’assurer des fonctionnalités de base : maintient de la trajectoire et régulateur de vitesse adaptatif. En option, on peut ajouter le ‘Pilotage automatique amélioré’, à 3 800 euros, ou la ‘Capacité de conduite entièrement autonome’, à 7 500 euros. Tesla a décidé de répartir les fonctionnalités de l’Autopilot, avec un premier niveau déjà très intéressant. Jusqu’à présent, il n’y avait qu’une seule option à 7 500 euros, regroupant tout.

L’Autopilot de nouveau proposé en deux options

On peut déjà souligner un point : cette évolution n’implique aucune augmentation du tarif, puisque le niveau le plus élevé — ‘Capacité de conduite entièrement autonome’ — reste à 7 500 euros. C’est même l’inverse : celles et ceux qui ne seraient pas intéressés par des fonctionnalités à venir très poussées — lire : la conduite 100 % autonome — pourront payer moins cher pour des aides déjà très pertinentes.

Ainsi, le ‘Pilotage automatique amélioré’ réunit :

Navigation avec Autopilot : assistance à la conduite de la voie d’insertion jusqu’à la sortie d’autoroute (y compris sur les échangeurs et pour dépasser des véhicules plus lents) ;

Changements de voie automatisés sur l’autoroute ;

Stationnement automatique en créneau et en bataille ;

Sortie automatique d’un emplacement de stationnement.

Auparavant, ces fonctionnalités étaient rassemblées dans le pack à 7 500 euros, ce qui correspond à une économie de 3 700 euros. Vous pouvez ensuite choisir d’investir cette somme pour passer au niveau supérieur, qui ajoute la reconnaissance des feux de signalisation et des panneaux stop, et proposera, un jour, l’assistance à la conduite en ville.

On récapitule :

Option 1 Option 2 Option 3 Avant Pilotage automatique (de série) Capacité de conduite entièrement autonome (7 500 €) – Aujourd’hui Pilotage automatique (de série) Autopilot amélioré (3 800 €) Capacité de conduite entièrement autonome (7 500 €)

Notons que Tesla n’applique pas ce changement aux États-Unis, marché où l’Autopilot est bien plus évolué. Les autorités européennes ont pris la décision de brider la technologie, ce qui peut expliquer pourquoi la multinationale revoit sa grille tarifaire. Alors que le pack ‘Pilotage automatique amélioré’ assure déjà des fonctionnalités opérationnelles, le pack ‘Capacité de conduite entièrement autonome’ reste un pari sur l’avenir.

