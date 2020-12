Tesla va proposer un nouveau moyen d'accéder aux fonctionnalités avancées liées à l'Autopilote : un abonnement, qui sera lancé en début d'année prochaine.

L’année 2021 sera-t-elle celle de l’adoption massive pour les fonctionnalités de conduite avancée des Tesla ? En tout cas, le constructeur est en train de s’armer pour faire de l’Autopilote un vrai argument. Alors que la conduite — presque — autonome est testée sous la forme d’une bêta, Elon Musk annonce que Tesla lancera une formule par abonnement l’année prochaine.

Aujourd’hui, les fonctions basiques de l’Autopilote sont proposées de série (maintien de la trajectoire, régulateur de vitesse intelligent…). Mais il est possible d’ajouter 7 500 euros à la facture pour accéder à des aides plus poussées, amenées à évoluer et à tendre vers de la conduite 100 % autonome.

Absolutely. We will release FSD subscription early next year. — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2020

Un abonnement pour l’Autopilote lancé l’année prochaine

« Nous lancerons un abonnement pour la Capacité de conduite entièrement autonome en début d’année prochaine », promet Elon Musk dans un tweet publié le 20 décembre. Il répond à un internaute qui pointe du doigt un problème avec l’acquisition du pack Autopilote à 7 500 euros : pourquoi dépenser une telle somme d’argent quand on loue sa voiture, dans des formules de leasing ? Pour les concernés, une option mensuelle ou annuelle pourrait permettre de faire quelques économies si le montant total déboursé pendant la période de location est inférieur au prix du pack acquis normalement. Elle constitue également une opportunité pour tester les assistances pendant une durée plus courte afin de voir si elles sont vraiment utiles et pertinentes.

Au yeux d’Elon Musk, il reste préférable d’acheter l’option plutôt que de la louer : « Cela fera toujours sens d’acheter le pack Autopilote en option puisque, à nos yeux, c’est un investissement pour le futur. Et nous sommes confiants sur le fait que cet investissement sera rentable pour le conducteur. Pour moi, acheter le pack n’est pas quelque chose que les gens regretteront. »

On rappelle d’ailleurs que Tesla ne cesse d’augmenter le prix de cette option intitulée ‘Capacité de conduite entièrement autonome’, à mesure qu’elle s’améliore grâce à des mises à jour. En quelque sorte, elle constitue un pari sur l’avenir — sachant qu’elle a beaucoup évolué ces derniers mois, même si l’Europe a mis un frein.

Pour le moment, on n’a aucune idée du tarif que Tesla pratiquera selon les marchés (peut-être y aura-t-il plusieurs formules ?). Cela fait déjà un petit moment que le constructeur travaille sur cet abonnement. Il y a trois mois, un membre de Reddit partageait une image de l’application montrant le bouton ‘subscribe’. A priori, il sera facile de s’abonner et, espérons-le, tout aussi aisé de mettre fin à son engagement.

