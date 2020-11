Tesla a mis en vente une bouteille de tequila. Les stocks sont partis en quelques heures et, désormais, le produit s'arrache à prix fort sur eBay.

Le saviez-vous ? Tesla ne commercialise pas que des voitures 100 % électriques. Il arrive parfois au constructeur américain de quitter son marché de prédilection pour vendre des produits… exotiques. C’est ainsi qu’il a lancé une planche de surf ou encore un mini short en satin S3XY. À chaque fois, ce fut un carton plein. Dernier exemple en date : une bouteille de Tequila, qui se revend désormais très cher sur un site comme eBay, a repéré The Next Web le 6 novembre.

Apparemment, il n’a fallu que quelques heures à la firme pour écouler tout son stock d’alcool, malgré un prix exorbitant (250 dollars). Tesla oblige, la description est pompeuse avec une « tequila añejo de qualité supérieure vieillie en fûts de chêne français », avec des touches de fruits secs, de vanille, de cannelle et de poivre. À l’origine, cette tequila, produite par Nosotros Tequila, est partie d’une blague d’Elon Musk lâchée un 1er avril.

Bien sûr qu’une bouteille de tequila Tesla s’arrache sur les sites d’enchères

La bouteille de tequila Tesla est vendue cinq fois plus cher que celle vendue par le producteur Nosotros Tequila sur son site (45 dollars). L’écart de prix serait justifié par le design de la bouteille. Chez Tesla, l’alcool prend place dans un contenant en forme d’éclair, avec un socle permettant d’exposer facilement la bouteille. « Nous nous sommes amusés pour le design de ce produit, on ne s’ennuie jamais ! Santé, et à consommer avec modération », a expliqué Javier Verdura, en charge du design produit chez Tesla.

Compte tenu du succès fulgurant de cette boisson, certains n’hésitent pas à gonfler les prix sur un site comme eBay. On trouve déjà des propositions doublant voire quadruplant le prix. Il y a même un vendeur qui ose proposer la tequila en achat immédiat à… plus de 2 500 euros. Et ça marche, puisqu’on peut déjà trouver trace de deux ventes finalisées pour un peu moins de 500 euros.

On préfère sourire de cette situation, tout en rappelant le caractère irresponsable de cette initiative. Un constructeur automobile, qui vante constamment la sécurité offerte par ses voitures, ne devrait vraisemblablement pas vendre une bouteille d’alcool.

