Les cyclistes sont-ils concernés par l'obligation du masque en extérieur dans certaines villes ? La préfecture de police de Paris nous répond par l'affirmative : les utilisateurs de vélos doivent en porter un dans les zones concernées.

Le vélo a enfin le vent en poupe en France. À la sortie du confinement, de nombreuses villes ont accéléré leurs plans pour intégrer le vélo à l’aménagement urbain, réduisant la place des voitures individuelles. L’effet a été immédiat dans les villes qui ont fait le plus d’efforts : un pic dans les usages a été constaté et la plupart des marchands sont en rupture de stock et enchaînent les commandes. Un constat qui vaut tout aussi bien pour les vélos accessibles de Décathlon que pour les cycles électriques haut de gamme.

Le masque est obligatoire pour les cyclistes

Mais comment se situe le vélo par rapport aux mesures liées au port du masque en extérieur ? Interdit sur les trottoirs, le vélo peut rouler sur la route, les pistes cyclables et des accès ou places autorisés — À Paris, on pense aux berges de Seine ou à la place de la République. Mais le cycliste, contrairement à l’automobiliste, est à l’air libre. Interrogée à ce sujet par Numerama, la préfecture de police a été claire : « Dès lors que le cycliste se trouve sur une zone avec port du masque obligatoire, ce dernier doit effectivement le porter », nous écrit-elle par mail.

Le cycliste qui ne se protège pas dans les zones où le masque obligatoire peut donc avoir la même amende qu’un piéton, de 135 €. Nos constatations au matin du 10 août montraient plutôt des agents usant de pédagogie et de prévention, comme lors des premiers jours du confinement, mais, comme à l’époque, la consigne sera forcément durcie. Les invitations à porter le masque se transformeront en contraventions.

Pour le cycliste, le port du masque va être un challenge. Par ces temps de fortes chaleurs, le masque pendant l’effort est rapidement une gêne avant d’être très vite inutile à cause de la transpiration : un masque mouillé ne sert à rien. L’enlever et le remettre selon la zone de circulation demandera de bien connaître les rues où l’obligation existe et une petite gymnastique pour ne pas contaminer le masque ou ses doigts. Quoi qu’il en soit côté confort, ces mesures ne seraient pas vaines : si l’on en croit de premières modélisations (en attente de revue par les pairs), les cyclistes peuvent laisser une traînée de gouttelettes potentiellement infectées derrière eux.

