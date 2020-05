Hyper massif au moment de sa présentation, le Cybertruck de Tesla sera visiblement vendu en l'état. C'est ce qu'a indiqué Elon Musk, qui penché d'abord vers une réduction des mensurations.

Le Cybertruck ne rentrera sans doute pas dans votre garage. C’était acté pour le prototype, et ce sera aussi le cas pour la version finale, à en croire un tweet d’Elon Musk publié le 23 mai. Il y fait comprendre que le pickup électrique aura quasiment la même taille que celui dévoilé en fin d’année dernière.

« Nous avons revu le design [du Cybertruck] avec Franz [en charge du design] hier soir. Même une réduction de 3 % en ferait une voiture trop petite. Ce sera plus ou moins la même taille [par rapport au prototype] », révèle Elon Musk. Cela veut dire que le Cybertruck sera vraiment un très, très gros véhicule, pas nécessairement adapté à toutes les routes — et tous les garages (même ceux des Américains).

Reviewed design with Franz last night. Even 3 % smaller is too small. Will be pretty much this size. We’ll probably do a smaller, tight world truck at some point.

— Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2020