Ford a dévoilé une voiture électrique unique. Baptisée la Mustang Cobra Jet 1400, elle est conçue pour livrer des performances vertigineuses.

Ford travaille depuis quelques mois sur le lancement du Mach-E, son SUV électrique inspiré de la Mustang. Pendant ce temps-là, sa division Performance s’attèle sur la Mustang Cobra Jet 1400, un bolide lui aussi électrique présenté dans un court teaser diffusé le 22 avril puis dans un communiqué publié le lendemain. L’objectif est simple : avaler un quart de mile (400 mètres) en un peu plus de 8 secondes. À titre de comparaison, les meilleures voitures conçues pour le dragster le font en moins de 5 secondes (source FIA).

Pour Ford Performance, l’idée derrière cette voiture unique est de pousser la motorisation électrique dans ses retranchements afin de prouver qu’elle peut avoir son mot à dire dans le domaine des sports mécaniques. La Mustang Cobra Jet 1400 devrait participer à un événement de type dragster (accélération en ligne droite avec départ arrêté) dès cette année.

Un prototype de dragster électrique chez Ford

Dès les premières phrases, Ford annonce la couleur : « Elle ne vous fera pas mal aux oreilles et n’utilise aucune goutte d’essence, mais elle devrait pouvoir écraser le quart de mile dans la fenêtre basse des 8 secondes en atteignant plus de 270 km/h. » La Mustang Cobra Jet 1400 est naturellement animée par un groupe propulseur sans concession, délivrant une puissance équivalente à 1 400 chevaux et un couple instantané de… 1 500 nm. Autant dire qu’elle devrait laisser sur place nombre de voitures taillées pour aller très vite. On aimerait bien la voir face à la Lotus Evija, hypercar de 2 000 chevaux qui passe du 0 à 300 km/h en 9 secondes.

Pour parvenir à une telle ambition, Ford Performance s’est associé à des partenaires spécialistes, qui ont fourni leur savoir-faire en matière de châssis ou encore de réglages du moteur. À noter que la Mustang Cobra Jet 1400 est un hommage à la Cobra Jet des années 60 — une thermique équipée d’un bloc V8 qui avait besoin de 14 secondes pour couvrir ce fameux quart de mile.

« Ce projet fut un immense défi pour Ford Performance, mais nous avons adoré le relever. Nous voyons le projet Cobra Jet 1400 comme une opportunité de développer les groupes propulseurs électriques dans l’univers de la course », explique Mark Rushbrook, directeur du département. Ford ne donne aucun chiffre sur l’autonomie, puisque le but n’est pas d’aller le plus loin possible.

En fin d’année dernière, Ford avait déjà présenté un prototype ambitieux de Mustang électrique : baptisé Lithium, il se distinguait par la présence d’une boîte manuelle à six rapports pour rappeler des bons souvenirs aux amateurs de conduite thermique.

Crédit photo de la une : Ford