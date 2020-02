15 000 véhicules doivent revenir au garage pour prévenir un potentiel problème de direction assistée. Ce sont les versions d'avant octobre 2016 qui sont concernées.

Tesla vient de demander le rappel de 15 000 Model X, en envoyant un email à tous les propriétaires concernés en Amérique du Nord le 12 février 2020, a rapporté le site spécialisé Electrek. Les véhicules concernés sont ceux qui sont sortis d’usine avant la mi-octobre 2016.

Il s’agirait d’un problème au niveau de la direction assistée du véhicule : « Nous avons décidé de mettre à jour de manière proactive un composant de la direction assistée dans certains véhicules Model X », a partagé l’entreprise dans ledit mail envoyé à ses clients visés.

Tesla aurait « remarqué une corrosion excessive au niveau des boulons qui relient un composant de la direction assistée à l’appareil » notamment dans les « climats très froids » où, pour rendre les routes plus praticables, on « utilise des sels de voirie de calcium ou de magnésium plutôt que du chlorure de sodium ». Le risque est donc que les boulons se cassent et que le conducteur ou la conductrice perdent la direction assistée, et aient plus de difficultés à réaliser des manœuvres, notamment lorsqu’ils sont dans un parking et que les déplacements se font à basse vitesse.

Le même problème qu’en 2018 ?

À ce jour, seuls les États-Unis et le Canada sont concernés par ce rappel, qui est bien entendu gratuit.

Tesla affirme qu’il va remplacer les boulons concernés dans chaque modèle et appliquer une solution anti-corrosive qui permettra d’éviter ce genre de déconvenues à l’avenir. La direction assistée complète sera changée si les boulons retrouvés sur les Model X concernés sont déjà cassés ou abimés.

Ce n’est pas la première fois que le constructeur américain de véhicules électriques rappelle des modèles. En 2017, il avait rappelé 53 000 véhicules en prévention d’un problème de frein de stationnement : cela concernait des Model S et X, construits aussi en 2016. Plus surprenant ; Tesla avait déjà rappelé 123 000 Model S en mars 2018 pour un problème similaire au niveau des boulons liés à la direction assistée, ce qui signifie que le constructeur a mis quasiment deux ans à appliquer la même solution à ses Model X qu’il avait mise en place pour ses Model S.

