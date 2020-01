Harley-Davidson a fait évoluer l'un de ses concepts de moto électrique, dont la version commerciale est prévue pour 2021-2022.

Quand Harley-Davidson a officialisé sa toute première moto électrique, baptisée LiveWire, il avait levé le voile sur deux concepts de motos plus légères : un scooter et une motocross. Comme repéré par Electrek le 16 janvier 2020, le constructeur a fait évoluer le deux-roues, davantage pensé pour un usage tout-terrain. Désormais, il a un look plus sportif et urbain.

Sur son site, Harley-Davidson décrit cette moto comme un « concept VE de poids moyen » inspiré de la légendaire XR750 (un engin de course). Avec ce prototype, la firme accentue les notions de « rapidité et de compétitivité. » En bref, on s’éloigne du motocross présenté initialement.

Rendez-vous en 2021-2022 pour cette moto sportive ?

Le design du concept s’éloigne fortement de celui de la LiveWire, dont l’aspect massif attire tout de suite le regard. Ici, on a droit à une moto beaucoup plus féline, qui ne cache rien sous une grosse coque. Même la signature lumineuse se révèle plus discrète. On notera la présence du chiffre ’15’ inscrit à l’arrière, appuyant toujours plus l’emphase sportive de l’engin.

Selon le calendrier de Harley-Davidson, cette moto serait prévue pour 2021-2022, soit entre deux et trois ans après la LiveWire. Pour la multinationale, l’idée est bel et bien d’ouvrir son catalogue à de nouveaux usages avec des véhicules présentant différents niveaux de puissance. Car après cette moto plus légère que la LiveWire, un scooter minimaliste devrait suivre. Harley-Davidson a dans l’idée de s’adresser à une cible plus jeune avec ses motos 100 % électriques, au grand dam des puristes de la marque (qui aiment le bruit).

Tout porte à croire que ce deux-roues fera baisser la facture de la mobilité électrique chez Harley-Davidson. Capable de fournir des performances de haut niveau (0 à 100 km/h en 3 secondes), la LiveWire est proposée à partir de 33 900 euros.

