Tesla débute l'année 2020 avec une bonne résolution : installer de plus en plus de Superchargeurs.

Le début d’année signifie toujours la prise de bonnes résolutions. Et, pour Tesla, cela va commencer par le déploiement de nouveaux Superchargeurs — qui offrent la possibilité de récupérer rapidement de l’autonomie quand on part sur la route. Le constructeur a mis à jour sa carte mondiale, permettant de voir où seront prochainement installées des bornes — y compris en France.

Un petit zoom sur la carte permet de découvrir les prochaines villes dans lesquelles on pourra trouver facilement un Superchargeur. Pêle-mêle : Angers, Brest, Niort, Angoulême ou encore Orbeval. Il y a aura aussi des bornes en Corse. La date précise de déploiement n’est pas communiquée par Tesla.

Près de 16 000 Superchargeurs dans le monde

Aujourd’hui, il y a très exactement 15 911 Superchargeurs dans le monde, répartis sur 1 804 stations. En 2020, Tesla compte investir de nouvelles régions, notamment dans l’Europe de l’Est (Serbie, Roumanie, Bulgarie, Hongrie), sans oublier la Turquie et la Russie. Pour gagner des parts de marché, la multinationale américaine sait que cela passera, aussi, par des infrastructures facilement accessibles. Son réseau de bornes, exclusives à ses véhicules, peut constituer un vrai argument face à une concurrence qui doit composer avec une offre encore trop fragmentée.

Dans un article publié le 1er janvier, Electrek souligne un retard pris par Tesla quant au déploiement de son réseau de Superchargeurs. Il serait dû à la nouvelle technologie V3, qui permet une recharge ultra rapide d’une puissance maximale de 250 kW (elle aurait elle-même subi plusieurs reports). Grâce à une production qui s’est accélérée, l’installation de nouvelles bornes devrait être plus rapide en 2020. Durant la seconde moitié de 2019, plus de 2 000 nouveaux Superchargeurs ont pris place un peu partout dans le monde. On refera les totaux dans un an.