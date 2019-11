Tesla s'apprête à présenter son pickup 100 % électrique. Il faudra se lever tôt pour voir l'annonce en direct.

Après s’être fait voler la vedette par le surprenant Rivian, Tesla va enfin présenter son premier pickup 100 % électrique — un segment très prisé aux États-Unis. Baptisé Cybertruck (stylisé CYBRTRK), il devrait prendre la forme d’un véhicule au design futuriste — à en croire les commentaires d’Elon Musk, évidemment dithyrambique à son sujet.

Pour suivre la présentation en direct, il faudra se lever tôt : rendez-vous sur Twitter à partir de 5h du matin le vendredi 22 novembre. La conférence devrait durer plusieurs dizaines de minutes.

Le septième véhicule de Tesla

Il va sans dire que Tesla joue gros avec son pickup 100 % électrique, septième véhicule de son catalogue (après le Roadster, la Model S, la Model 3, le Model X, le Model Y et le camion Semi). Alors que la concurrence affûte ses armes (le R1T de Rivian fait beaucoup parler et Ford, leader de la catégorie, va s’y mettre), Elon Musk n’a cessé de partager des éloges sur une voiture dont on ne sait finalement pas grand-chose. Pour l’heure, on a simplement eu droit à quelques images énigmatiques, qui sous-entendent un design atypique.

On ne sait pas non plus si le Cybertruck sera uniquement réservé au marché américain, ni dans quelle mesure Tesla pourra gérer un calendrier de production déjà bien garni (le Model Y, la deuxième génération du Roadster et le Semi sont déjà sur les tablettes). Quant à la grille tarifaire et aux performances techniques, on n’a aucune idée de ce que prépare le constructeur américain.