Elon Musk a annoncé la date de présentation de son pickup électrique. Un événement auto de la fin d'année.

C’est dit : le 21 novembre, la presse a été conviée par Tesla pour assister à l’annonce officielle du Cybertruck. Le pickup électrique dont Elon Musk est si fier sera enfin dévoilé, après des mois de teasing. Le milliardaire peut être fier de son coup : alors que Rivian a déjà dévoilé un prototype, l’engin de Tesla est sur toutes les lèvres. Une campagne de communication bien rodée qui, contre toute attente, a permis de préserver le secret sur le design et les caractéristiques de l’engin roulant.

Cybertruck unveil on Nov 21 in LA near SpaceX rocket factory — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2019

Un mystérieux pickup

La seule chose que l’on a pu voir, ce sont des lignes épurées. Ou plutôt, une ligne, formant un angle et qui a été très largement décortiquée. On ne saurait dire avec certitude s’il s’agit de l’arrière du véhicule, de l’avant, d’un aileron ou d’une porte. Le mystère qui plane autour de ce Cybertruck est d’autant plus pesant qu’Elon Musk a l’air vraiment enthousiaste à l’idée de présenter l’engin, bien plus qu’avant la présentation du Model Y, pour ne citer que lui.

