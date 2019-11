Rivian a évoqué les tests qu'il est en train de mener avec son pickup R1T. À quelques jours de la présentation de celui de Tesla...

Cette semaine, Tesla dévoilera son pickup électrique, baptisé Cybertruck (ou CYBRTRK). En attendant, Rivian ne se prive pas d’appuyer les performances du sien, le R1T, annoncé en fin d’année dernière. Dans une publication sur son site officiel le 16 novembre, le constructeur explique mettre son véhicule à l’épreuve en Amérique du Sud.

Outre l’effet cartes postales, Rivian profite de ces paysages pour tester les performances de son R1T en hors piste — dans des conditions parfois complexes (exemple : des dunes de sable). À croire que le pickup est taillé pour le rallye Dakar…

Rivian met la pression sur Tesla

« Notre véhicule peut adopter un comportement très précis sur n’importe quelle surface, dans n’importe quel environnement », estime Rivian. Il met en avant sa plateforme en forme de skateboard à la torsion rigide, ses quatre moteurs, ses suspensions hydrauliques interconnectées et ses amortisseurs actifs. Tous ces éléments permettent au R1T d’être à l’aise partout, ce qui est le but recherché. Ana S., en charge de l’intégration du groupe propulseur, est élogieuse sur la polyvalence et l’agilité de la voiture : « Ce n’est pas un environnement préparé, comme un terrain d’entraînement. C’est l’aventure que nous sommes en train de construire. »

En chiffres, le trip de Rivian donne :

505 kilomètres : la plus longue distance couverte en une seule charge (batterie intermédiaire de 135 kWh) :

11h et 14 minutes : la plus longue durée d’utilisation en off-road :

4 500 mètres : la plus haute altitude de recharge.

Il est intéressant de noter que Rivian a, semble-t-il, amélioré l’efficience énergétique depuis la présentation, puisqu’il annonçait une autonomie de 480 kilomètres avec la batterie de 135 kWh. Il y aura aussi une version 180 kWh, capable de tenir 640 kilomètres selon les premières estimations.

De plus en plus sérieux et, plus important encore, pris au sérieux, Rivian en profite pour mettre un petit coup de pression sur Tesla. La firme d’Elon Musk dévoilera son pickup 100 % électrique — futuriste — le 21 novembre. Pour le moment, Rivian a un sacré temps d’avance, même s’il ne commercialise toujours pas son R1T, attendu au mieux pour l’année prochaine.

