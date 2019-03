Après la présentation du Model Y, Elon Musk commence le teasing du pick-up électrique.

Elon Musk n’est jamais rassasié. Après avoir monopolisé la parole pendant une conférence centrée sur le Model Y de Tesla, le milliardaire s’est fendu d’un teasing sur le pick-up électrique. Dans un tweet publié le 16 mars 2019, il a expliqué que le véhicule a été montré furtivement pendant la présentation.

« L’espace d’un instant, nous avons montré un teaser du ‘cyberpunk truck’ de Tesla », indique Elon Musk, accompagnant son message d’une image intrigante. La forme de la pièce montrée a de quoi nourrir quelques théories sur le design. C’est certainement le but recherché.

About a minute in, we flashed a teaser pic of Tesla cyberpunk truck pic.twitter.com/hLsGsdyuGA — Elon Musk (@elonmusk) March 16, 2019

Un pickup futuriste

À en juger par la silhouette de l’élément et de la position du logo Tesla, on peut penser qu’il s’agit de la partie située sous chaque portière (qui sert à grimper plus facilement dans le véhicule surélevé). Mais ce n’est là qu’une supposition parmi tant d’autres et peut-être que le constructeur cherche simplement à brouiller les pistes.

Quoi qu’il en soit, Elon Musk, grand fan du projet, réaffirme le caractère futuriste du pick-up électrique de Tesla. Il a même lié le teaser à un morceau de la bande originale de Blade Runner, film culte de la science-fiction, pour appuyer cette orientation cyberpunk. D’ailleurs, de l’aveu même d’Elon Musk, le véhicule pourrait ne pas plaire à tout le monde : « Peut-être que ce sera un peu trop futuriste pour les gens ».

Amené à concurrencer le surprenant R1T de Rivian et le probable futur best-seller de Ford intégré à la gamme F-Series, le pick-up de Tesla devrait être officialisé cette année.