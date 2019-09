Tesla n'a toujours pas annoncé un chrono réalisé au Nürburgring. Le constructeur vise quand même les 7 minutes et 5 secondes le mois prochain.

Tesla est actuellement très occupé sur le circuit du Nürburgring, où il teste divers prototypes de Model S en vue de développer un nouveau groupe propulseur baptisé ‘Plaid’ (à trois moteurs). Au passage, le constructeur espère replacer sa berline devant la Porsche Taycan, qui a avalé le circuit en 7 minutes et 42 secondes. Mieux, il estime pouvoir battre ce record de près de 40 secondes… Ce qui serait énorme.

« Avec certaines améliorations, les 7 minutes et 5 secondes seront peut-être accessibles, quand la Model S fera son retour le mois prochain », a indiqué Tesla dans un tweet publié le 19 septembre 2019. Et si l’entreprise n’annonce toujours pas de chrono établi, elle explique que la Model S ‘Plaid’ peut abattre aujourd’hui les 7 minutes et 20 secondes.

Data from our track tests indicates that Model S Plaid can achieve 7:20 at the Nürburgring.

With some improvements, 7:05 may be possible when Model S returns next month.

— Tesla (@Tesla) September 19, 2019