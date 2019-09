Elon Musk a annoncé sur Twitter que la Tesla Model S avait battu un record sur le circuit de Laguna Seca. La berline se fait la main avant d'attaquer le célèbre Nürburgring.

Piqué dans son orgueil par les performances de la Porsche Taycan au Nürburgring, Tesla a décidé de battre à son tour des records. Pour le constructeur américain, l’idée est de prouver que ses voitures restent les plus performantes sur le segment de la motorisation électrique, qu’importe les promesses de la concurrence en matière de sportivité.

Dans un tweet publié le 11 septembre 2019, Elon Musk annonce que la Model S a réalisé le meilleur temps sur le circuit de Laguna Seca — dans la catégorie quatre portes. Tesla a publié une vidéo filmée en caméra embarquée pour appuyer ses dires : la Model S a avalé la piste en 1:36.555, soit une seconde de mieux que le précédent record (la Jaguar XE SV Project 8, en 1:37.54).

La Tesla Model S bat un record de vitesse

Malheureusement pour Tesla, ce record ne sera pas officialisé. Dans les colonnes de CNBC, un porte-parole du Laguna Seca explique : « Nous n’officiions pas quand Tesla était sur la piste. Les records sont officialisés uniquement pendant des événements autorisés, quand une personne habilitée peut les valider. »

Pour réaliser cette performance, Tesla s’est appuyé sur un prototype de la Model S, équipée de trois moteurs, d’un groupe propulseur plus puissant (baptisé ‘Plaid’) et d’un nouveau châssis. Elle était bien évidemment en mode Ludicrous pour plus de puissance. « Le groupe propulseur Plaid sera produit dans un an et pourra être proposé sur les Model S et X, le Roadster, mais pas sur les Model 3 et Y. Il coûtera plus cher que nos options actuelles, mais moins que la concurrence », précise Elon Musk .

Cette Tesla Model S devrait très bientôt s’attaquer au Nürburgring, réputé pour son exigence. Le constructeur auto est en train de travailler sur la voiture pour qu’elle assure à la fois performance et sécurité au pilote. À noter que, l’an prochain, le constructeur compte emmener son Roadster sur le circuit allemand. La supercar est capable d’atteindre les 100 km/h en 2,1 secondes.

But we probably won’t try for best lap time this week, as we need to review & tune Model S thoroughly for safety on Nürburgring, especially Flugplatz section — Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2019