Annoncé en début d'année, le SUV électrique de Ford se montre en plein tests dans deux vidéos.

Nous vous en parlions plus tôt dans l’année, Ford prépare un SUV totalement électrique inspiré par la Mustang. Si on sait encore peu de choses sur ce mystérieux véhicule, Ford a néanmoins révélé les premières images du prototype actuellement en test dans deux vidéos en date du 5 septembre publiées sur son compte Youtube.

Destinées à casser les idées reçues sur les véhicules électriques, ces deux vidéos montrent le prototype en phase de test sur circuit et sur de la neige. Le message ? Le modèle électrique de Ford sera aussi divertissant à conduire qu’efficace sur la neige. Le constructeur semble donc vouloir faire oublier la Focus électrique avec un modèle plus polyvalent et séduisant.

Mais où est la ressemblance avec la Mustang ?

En faisant allusion à la Mustang la marque à l’oval capitalise aussi sur un nom légendaire qui parle à tous. Le terme SUV et le nom Mustang peuvent néanmoins paraître antinomiques ? Les SUV coupés sont pourtant à la mode et ce n’est pas Tesla et son Model Y qui diront le contraire.

Mais le prototype dévoilé par Ford est loin de présenter les lignes avantageuses que les croquis communiqués par la marque laissaient imaginer. En fait on dirait plus un Kuga (SUV compact de la marque) avec des bas de caisse rabaissés. L’écart entre les croquis et le prototype s’explique vraisemblablement par le fait que cette carrosserie n’est pas celle du futur modèle électrique. Il est en effet courant que lors des premières phases de test, les constructeurs montent une carrosserie d’un autre modèle sur le châssis du véhicule en test (c’était la technique de Rolls-Royce pour tester le Cullinan notamment).

Le futur SUV de Ford a donc encore beaucoup à nous révéler, mais si vous voulez une idée de ce que peut donner un SUV « sportif de Ford », le Puma, qui reprend l’appellation d’un coupé de la marque, peut vous inspirer.