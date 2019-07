Tuca & Bertie n'aura pas de saison 2 sur Netflix. La série animée était l'une des propositions les plus originales de cette année, à l'heure du trop-plein de séries où il est difficile de sortir du lot.

C’est officiel depuis le 25 juillet 2019 : Tuca & Bertie n’aura pas de saison 2 sur Netflix. La créatrice de la production, Lisa Hanawalt, l’a annoncé sur Twitter dans une série de messages, où elle dit espérer que la série animée pourra être reprise ailleurs.

Netflix is not ordering a second season of Tuca & Bertie. — Lisa Hanawalt (@lisadraws) July 24, 2019

Tuca & Bertie est sortie le 3 mai 2019 avec une première saison de 10 épisodes de 25 minutes. Le succès critique a été très largement au rendez-vous, notamment parce que Lisa Hanawalt était déjà connue pour son excellent travail sur BoJack Horseman, une des séries animées les plus populaires de Netflix.

Survoltée, bienveillante et très fluo, Tuca & Bertie ne ressemblait à pas grand chose dans le paysage des séries — et c’est beaucoup dire en 2019, vu la quantité de contenus qui existent. Alors que certains ont pu lui reprocher ce côté criard, d’autres (comme nous) y ont vu une réappropriation assumée de l’hystérie pour montrer que les personnages féminins, aussi, ont droit à leurs failles. Dans ce monde bizarroïde où se mélangent plantes et animaux qui parlent, Tuca & Bertie est parvenue à porter un regard très actuel sur les injonctions faites aux femmes, et les contradictions inhérentes à l’envie de réussir dans la société (et donc, l’obligation de faire des compromis) et celle de contester le status quo patriarcal.

Au-delà du fond, la forme est également novatrice : les scénaristes et dessinatrices y jouent notamment avec la personnification des sentiments à travers les réactions du corps des personnages, mais aussi l’incrustation de mots dans les décors.

D’un point de vue symbolique également, le signal de cette annulation n’est pas reluisant : non seulement le projet était portée par une femme, mais les deux personnages principaux étaient doublés par Tiffany Haddish et Ali Wong, deux femmes de couleur.

Netflix a besoin de séries qui fonctionnent

Dans les faits, il convient d’être, malgré tout, réaliste : Tuca & Bertie a probablement engrangé des audiences très faibles. Netflix ne donne que très peu de statistiques concernant ses séries, mais assume de plus en plus avoir besoin d’un certain nombre de spectateurs et spectatrices pour rentabilliser une série. C’est pour cette raison qu’une autre série, One Day At A Time, pourtant très importante pour une communauté soudée de fans, avait été annulée après trois saisons en mars dernier, tout en faisant bien comprendre qu’en toute logique économique, celle-ci n’aurait déjà pas dû dépasser la première.

« Nous adorons la série et nous savions que ses fans étaient passionnés, nous savions qu’il était important de la soutenir. C’est pour ça qu’on a soutenu 3 saisons. Mais au bout d’un moment, on est obligés de prendre la décision difficile de lui faire nos adieux et de partir à la recherche d’autres histoires dans lesquelles investir, qui, je l’espère, feront plus d’audiences », avait déclaré Cindy Holland, directrice des contenus chez Netflix, au cours d’une interview accordée au Hollywood Reporter le 30 avril 2019.

Netflix a pour la première fois perdu des abonnés aux États-Unis au deuxième trimestre de 2019 : 130 000 abonnements en moins en trois mois. Plus que jamais, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) recherche des contenus qui ont la capacité de recruter des nouveaux abonnés, mais aussi de les retenir au-delà de la période d’essai gratuite de 30 jours.

