En ce moment les voitures Tesla reçoivent une nouvelle mise à jour améliorant la sécurité.

Serait-ce un hasard du calendrier ? Dans un billet publié sur son blog le 2 mai 2019, Tesla a annoncé une nouvelle mise à jour gratuite pour ses voitures, dont les Model 3 en seront les premières bénéficiaires (viendront ensuite tous les modèles assemblés après octobre 2016). Elle apporte de nouvelles fonctionnalités liées à la sécurité et la question du timing se pose alors que le constructeur est visé par un procès lié à un accident mortel impliquant l’Autopilote.

L’update porte sur l’aide au maintien de la trajectoire, avec deux nouveautés baptisées Lane Departure Avoidance et Emergency Lane Departure Avoidance. Tesla précise en préambule : « Bien qu’aucune voiture ne peut empêcher tous les accidents, nous travaillons tous les jours pour les éviter au maximum. » Tesla ne manque pas de rappeler que les routes sont plus sûres quand les conducteurs roulent avec l’Autopilote, amélioré grâce aux milliers de kilomètres enregistrés chaque jour.

La sécurité encore améliorée

Lane Departure Avoidance est une évolution de Lane Departure Warning. En plus d’ajuster la trajectoire pour aider au maintien dans la voie, cette fonctionnalité vérifie que les mains sont bien sur le volant quand le conducteur se déporte sans avoir mis son clignotant. Si ce n’est pas le cas, il recevra une série d’alertes visuelles et sonores pour lui rappeler de tenir le volant. Associée au régulateur intelligent de la vitesse, elle peut même ralentir la voiture et activer les warning. Optionnelle, elle fonctionne à une vitesse comprise entre 25 et 145 km/h.

De son côté, Emergency Lane Departure Avoidance est « conçue pour remettre une Tesla sur sa voie si le système détecte qu’elle en sort et qu’il y a un risque de collision ou que la voiture est proche de la sortie de route ». Cette mesure de sécurité est activée par défaut, mais il est possible de s’en passer en allant dans les menus de l’Autopilote. Au regard des circonstances du drame, elle aurait peut-être pu sauver Walter Huang, dont le Model X a percuté la barrière de sécurité d’un séparateur de plein fouet.