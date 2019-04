Elon Musk déconseille aux propriétaires d'une voiture Tesla de recharger la batterie à 100 %.

Faut-il recharger sa Tesla à 100 % de sa capacité ? C’est un grand non, selon Elon Musk. En réponse au propriétaire d’une Model 3 qui se posait la question le 16 avril 2019, le milliardaire a expliqué qu’une voiture électrique serait moins efficiente quand sa batterie était entièrement remplie… Un conseil qui pourrait paraître étonnant tant il semble puiser dans les stéréotypes de l’imaginaire collectif concernant les batteries.

Plus concrètement concernant les voitures, le freinage régénératif, qui permet de récupérer de l’énergie à la décélération, est inopérant quand la batterie n’a plus besoin d’être rechargée. Conséquence : on perd l’un des avantages technologiques de la mobilité électrique permettant de soulager la batterie.

It’s not a big deal. Charge to 90 % to 95 % & you’ll be fine. At 100 % state of charge, regen braking doesn’t work, because the battery is full, so car is less energy efficient.

— Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2019