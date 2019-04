Ford en dévoile un peu plus sur son véhicule 100 % électrique inspiré de la Mustang. L'autonomie est prometteuse.

Ford a donné plus de détails sur ses plans électriques au cours d’un événement baptisé Go Further organisé à Amsterdam le 2 avril 2019. Durant sa conférence, la firme américaine a précisé ses ambitions pour le futur, matérialisées par un positionnement plus affirmé sur le segment électrique. Il a notamment annoncé que son SUV inspiré de la Mustang sera disponible en 2020 et promettra 600 kilomètres d’autonomie selon le cycle WLTP.

En attendant ce véhicule dont on parle depuis déjà plusieurs mois, Ford commercialisera plusieurs voitures hybrides. Il y aura aussi un utilitaire 100 % électrique, le Transit. Sans oublier les pick-up, même si cette catégorie concerne moins l’Europe.

600 kilomètres pour le SUV Mustang

Si les 600 kilomètres sont avérés, le SUV de Ford ferait mieux que ceux de Porsche (500 kilomètres, norme NEDC), Jaguar (470, WLTP), Mercedes (450, NEDC), Audi (417, WLTP) et BMW (400, WLTP). Quand bien même le constructeur se base sur un cycle de test optimiste (autonomie gonflée de plus de 100 kilomètres), son véhicule paraît mieux loti sur cet argument phare. À titre de comparaison, un Tesla Model X Grande Autonomie grimpe à 565 kilomètres selon le cycle NEDC (qui surestime également l’autonomie).

Dans son catalogue plus actuel, Ford a décidé d’introduire des variantes hybrides — rechargeables ou non — pour les marques Kuga, Explorer, Tourneo Custom, Fiesta et Focus. Auparavant à la traîne sur le segment, le géant est bel et bien en train de rectifier le tir.

