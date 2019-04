Elon Musk a partagé une photo qui montre un Tesla Semi... transporter des Model 3.

Il semblerait que Tesla connaisse actuellement un enfer logistique, au point de demander à ses salariés d’assurer les livraisons. Il dispose pourtant d’une solution toute trouvée : son camion électrique, apte à faire transiter — proprement — ses voitures. Le 30 mars 2019, Elon Musk a d’ailleurs livré un aperçu de ce futur avec une photo montrant le Semi en train de transporter des Model 3.

Le Semi pourrait donc être le sauveur de Tesla, qui souhaite livrer de plus en plus de voitures pour atteindre une rentabilité durable. Une nécessité qui va de pair avec un catalogue qui propose aujourd’hui des produits plus abordables — la Model 3 et le Model Y, attendu pour 2020 aux États-Unis.

We’ve been so mired in production & logistics for past 18 months. Really looking fwd to getting Semi into production.

