Pininfarina a dévoilé son hypercar électrique à Genève.

En juillet 2018, Pininfarina, entreprise italienne célèbre pour ses design de Ferrari, annonçait son ambition dans l’électrique. Et pas n’importe laquelle : lancer une hypercar d’une puissance jamais vue et vendue plus de 2 millions de dollars. La firme avait donné rendez-vous à Genève pour dévoiler le bolide qu’il faudra maintenant appeler Battista en hommage au fondateur de la marque.

Décidé à devenir l’acteur majeur d’un segment de niche (les hypercar électriques), Pininfarina ne risque pas de décevoir. Son engin de rêve matérialise la notion de démesure : sa puissance de 1 900 chevaux lui permet d’avaler le 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes. Pour dix fois plus cher que le futur Roadster de Tesla.

For those of you who can’t get to see the details of the #Battista just yet, here’s a peek at a cool feature : motorised aerofoil shaped spoilers at the rear.. pic.twitter.com/GG8i4vn50G

— anand mahindra (@anandmahindra) March 5, 2019