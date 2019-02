Alors que les premières Model 3 sont livrées en Europe, l'Autopilote est pour le moment inactif.

Le lancement tant attendu de la Model 3 en Europe ne pouvait pas se faire sans heurt. Alors que certains pestent (déjà) sur des délais de livraison retardés et assumés par Elon Musk, l’Autopilote sera dans un premier temps inactif. Dans les colonnes du Los Angeles Times, Tesla a néanmoins promis — le 7 février 2019 — que l’aide au pilotage sera disponible à compter de la semaine prochaine.

Celles et ceux qui avaient coché l’option ‘Autopilote amélioré’ au moment de la finalisation de la commande (+ 5 300 euros sur la facture tout de même) risquent donc de trouver un nouveau motif pour se plaindre. Ils devront juste s’armer d’un petit peu plus de patience.

Sorry, many unexpected challenges with cars coming through Zeebrugge first time. Cars will start moving out in volume tomorrow.

— Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2019