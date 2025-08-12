Lecture Zen Résumer l'article

La Hyundai Ioniq 5 est très prisé par les voleurs en raison de sa facilité déconcertante à être subtilisée en quelques secondes, surtout en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Une mise à jour de sécurité est disponible, mais les clients doivent passer à la caisse. La France n’est pas concernée par ces vols.

Même bardées d’électroniques, certaines voitures restent simples à voler. Après des modèles de Kia qui pouvaient être piratés en 30 secondes (ils ne le sont plus heureusement), c’est au tour de la Hyundai Ioniq 5 précisément de faire les frais d’une faille de sécurité. Le comble, c’est que la marque forme justement un groupe avec son compatriote Kia…

Le crossover électrique coréen subit depuis maintenant plusieurs mois une montée en flèche de vols, essentiellement au Royaume-Uni et aux États-Unis. En l’espace de quelques secondes, une Ioniq 5 peut être démarrée via un appareil qui simule une clé électronique authentique à proximité immédiate du véhicule, sans nécessiter la clé originale ni amplification du signal.

Hyundai facture sa mise à jour de sécurité

Comme le rapporte le journal The Register ce 12 août, la filiale britannique de Hyundai propose une mise à jour de sécurité pour empêcher le vol du véhicule : « Dans le cadre de l’engagement de notre entreprise à soutenir nos clients, nous sommes en mesure de proposer une amélioration logicielle et matérielle subventionnée moyennant une contribution de 49 £ de la part du client. »

Oui, vous avez bien lu, si le propriétaire d’une Ioniq 5 veut avoir l’esprit libre, il doit obligatoirement payer une cinquantaine d’euros. Il est tout de même regrettable de devoir passer à la caisse pour une faille qui n’est pas la faute de l’automobiliste, surtout s’il s’agit de résoudre une problématique récurrente de vols.

Il est bon de souligner que ces problèmes de vols ne concernent pas la France. En effet, les modèles de Hyundai (et Kia) vendus dans l’Union européenne possèdent de série un système d’anti-démarrage embarqué, contrairement aux États-Unis ainsi qu’au Royaume-Uni, ce qui explique ce phénomène.

