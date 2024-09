Lecture Zen Résumer l'article

Ramzan Kadyrov remet Tesla dans l’embarras : trois Cybertruck sont désormais en Tchétchénie, dont un prétendument désactivé à distance par Elon Musk.

Ramzan Kadyrov relance les controverses autour du Tesla Cybertruck. En août dernier, le dirigeant tchétchène a publié une vidéo de lui sur les réseaux où il parade dans un Cybertruck armé d’une mitrailleuse, qu’il disait vouloir envoyer sur le front ukrainien. Le tout était accompagné d’un message de remerciement à Elon Musk pour ce cadeau. Il n’en fallait pas moins pour créer une première vague d’indignation, même si Elon Musk a rapidement démenti avoir envoyé un Cybertruck à Ramzan Kadyrov.

Un mois plus tard, le 20 septembre, Ramzan Kadyrov revient une nouvelle fois sur le devant de la scène avec son Tesla Cybertruck. Cette fois, l’autocrate se plaint que son engin a été désactivé à distance par Elon Musk. C’est à cette occasion que l’on découvre qu’il ne s’agit pas du seul Cybertruck en possession de Kadyrov.

Encore une histoire cousue de fil blanc

Ramzan Kadyrov est apparemment un peu contrarié que son nouveau jouet soit cassé. Forcément, il est évidemment loin d’un centre de service Tesla pour le faire réparer dans les règles de l’art. Il n’a en tout cas pas apprécié avoir à faire remorquer son « cheval de fer », comme il a appelé le Cybertruck dans son message Telegram.

Ramzan Kadyrov se plaint sur Telegram pour son Cybertruck // Source : Capture Telegram

Le coupable de cette situation ne peut être qu’Elon Musk. Ramzan Kadyrov relance par la même occasion la polémique sur le fait qu’il s’agit d’un véhicule offert par le patron de Tesla : « Ce n’est pas très gentil de la part d’Elon Musk. Il offre des cadeaux coûteux du fond du cœur, puis les éteint à distance. »

Kadyrov qualifie l’attitude d’Elon Musk de lâche, précisant que « ce n’est pas très viril ». Il conclut son message par une question ressemblant davantage à une supplique : « Comment peux-tu faire ça, Elon ? » (Il ne manque qu’un smiley triste).

Est-il possible d’immobiliser un Tesla Cybertruck à distance ? Tesla est en mesure d’agir sur les véhicules à distance, donc leur immobilisation est théoriquement possible. Il reste difficile pour l’heure de juger de l’intérêt du constructeur américain à le faire. Il est facile d’imaginer que la marque préfère que l’on oublie l’affaire du Cybertruck de Kadyrov, plutôt que de voir cette information revenir dans les médias chaque mois. Ramzan Kadyrov n’a rien filmé ou expliqué qui pourrait corroborer sa théorie, il est tout à fait plausible que le Cybertruck ait juste rencontré une panne, comme d’autres véhicules circulant aux États-Unis.

Pour l’heure, Elon Musk n’a pas encore réagi aux accusations de Ramzan Kadyrov sur X.

Deux autres Cybertruck ont été confiés aux troupes tchétchènes

L’histoire ne s’arrête pas là, puisque Ramzan Kadyrov a publié ensuite un second message Telegram accompagné d’une vidéo montrant deux autres Cybertruck. Ces deux véhicules sont recouverts d’un film teinté vert tactique pour améliorer leur camouflage. L’intégration des armes lourdes semble également plus élaborée. Dans la vidéo, les deux véhicules évoluent avec un autre pickup dans un terrain qui n’est a priori pas le front en Ukraine, mais qui laisse sous-entendre que les véhicules sont prêts à y aller.

Deux autres Cybertruck dans l’armée Tchétchène // Source : Extrait vidéo de Ramzan Kadyrov

Ramzan Kadyrov dit d’ailleurs dans le message accompagnant la vidéo : « Deux Cybertruck supplémentaires sont envoyés dans la zone d’opération spéciale en Ukraine. Mobilité, commodité, manœuvrabilité – ces qualités d’un véhicule électrique sont très demandées ici. Elles n’ont pas été affectées par la désactivation à distance. Les voitures fonctionnent sans problème et sans défaillance. »

Que Ramzan Kadyrov ait réussi à obtenir un Cybertruck était surprenant, mais la présence de deux autres exemplaires dans le pays n’augure rien de bon. Cela pourrait indiquer que d’autres véhicules rejoindront les troupes tchétchènes contre les Ukrainiens.

La conclusion de ce second message, en guise de provocation, est certainement la plus inquiétante : « On ne peut imaginer meilleure publicité pour le Cybertruck. Nous savons comment les utiliser. » Tout ceci n’est assurément pas la meilleure publicité pour Tesla à l’échelle internationale.

