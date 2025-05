Lecture Zen Résumer l'article

L’application Détrumpez-vous commence à faire parler d’elle. Et pour cause : c’est un Yuka qui vous dit si les produits achetés au supermarché sont américains. L’objectif de cette application est évidemment de participer au boycott anti-Trump et anti-États-Unis.

La politique du gouvernement Trump n’est pas pour arranger les affaires de l’Europe et de la France. Tant et si bien que, comme au Canada, des mouvements de boycott des produits américains commencent à se former. S’ils ne sont pas aussi massifs qu’outre-Atlantique, ils apparaissent petit à petit. Pour soutenir ce mouvement, un étudiant français a lancé Détrumpez-vous, qu’on pourrait résumer en : « Yuka du boycott anti-États-Unis ».

Scannez un produit : l’appli vous dit s’il est américain

Comme avec Yuka, Détrumpez-vous permet de scanner n’importe quel produit alimentaire (en théorie) et de voir si l’entreprise qui le commercialise est américaine ou appartient à une entreprise américaine. Peu importe que le produit soit fabriqué et commercialisé par une entreprise française : si le groupe derrière est américain, l’application vous le dira. Ce n’est pas la première fois qu’une telle application existe ; déjà en 2016 lors du premier mandat de Trump, une application informait les internautes sur les entreprises américaines.

Le fonctionnement de l’application Détrumpez-vous

C’est ce qu’on peut lire dans l’application : « une entreprise est considérée comme américaine si elle appartient à un groupe américain. Par exemple, Vahiné, une entreprise française, est considérée comme américaine car elle fait partie du groupe McCormick. » D’un autre côté, si une entreprise américaine n’appartient pas à un groupe américain, son produit ne sera pas classé comme américain. En haut à droite de l’écran, il y a même un compteur qui indique combien de produits américains ont été scannés. De quoi se rendre compte du nombre de produits américains dans nos supermarchés français.

Ne buvez pas du Coca-Cola, mais du nettoyeur de vitre Auchan oui (ne faites pas ça)

L’application est disponible gratuitement sur iOS (via l’App Store) et Android (via le Play Store ou le fichier APK) en anglais et en français. Son créateur Sacha Montel, étudiant en data science et cybersécurité à Télécom Paris, revendique déjà plus de 20 000 utilisateurs. Encore peu de téléchargements, mais suffisamment pour être mentionnée dans un reportage de la chaîne américaine CNN la semaine dernière. Open source, le code de l’application Détrumpez-vous peut être consulté sur sa page GitHub.

Comment fonctionne ce Yuka anti-États-Unis

En théorie, vous pouvez scanner tous les produits des supermarchés, alimentaires ou d’entretien. Cela dit, dans les tests que nous avons effectués, il y a des produits que Détrumpez-vous ne reconnaît pas, comme les salières de la marque La Baleine. Les produits de Monoprix ne sont, eux aussi, pas systématiquement reconnus.

Le site de l’application Détrumpez-vous // Source : Capture Numerama

Interrogé par Numerama, Sacha Montel explique que pour identifier les entreprises derrière les produits, Détrumpez-vous s’appuie sur plusieurs bases de données collaboratives et open source. Parmi elles : Open Food Facts, Open Beauty Facts, Open Pet Food Facts et Open Product Facts. Il précise que « ces bases sont très complètes sur les produits alimentaires, mais encore peu fournies pour le reste comme les produits technologiques ou textiles ». Ce qui est, pour nous, le point à améliorer sur l’app : en France, on trouve des tas de produits américains dans nos vêtements ou nos outils, technologiques ou non, mais finalement assez peu dans notre nourriture dès lors qu’on sort des traditionnels PepsiCo et Coca Cola Company.

Chaque utilisateur peut en revanche contribuer à Détrumpez-vous en ajoutant les produits qui ne sont pas reconnus : gageons que l’application gagnera en pertinence dans les mois à venir.

