Retards, anomalies et plaintes : le Volvo EX90 souffre de problèmes logiciels dès ses premières livraisons. C’est déjà la deuxième fois que la marque trébuche sur ce terrain.

Le logiciel est en passe de devenir la nouvelle bête noire des constructeurs automobiles. Volvo n’est pas le seul industriel à accumuler du retard à cause de problèmes logiciels : même les géants allemands y sont confrontés. Sauf que dans le cas présent, malgré les retards pour sortir le Volvo EX90, les véhicules livrés comportent des bugs suffisamment graves pour que les propriétaires se retournent contre la marque suédoise.

Tel est le cas d’un propriétaire canadien d’un EX90 neuf qui a partagé ses mésaventures avec le média InsideEvs. Et si tout cela est pris au sérieux, c’est parce que ce n’est pas la première fois que Volvo se fait épingler pour des problèmes logiciels sérieux : les premiers exemplaires du Volvo EX30 avaient un logiciel inachevé.

Quand le vaisseau amiral plante

Présenté comme le vaisseau amiral de Volvo pour l’ère électrique, l’EX90 devait incarner le haut de gamme scandinave, à la fois sobre, technologique et rassurant. C’est sur ce type de modèle à près de 100 000 € que la marque joue sa réputation. Mais, à peine livré aux premiers clients, il a fait face à divers dysfonctionnements, que les nouveaux propriétaires relaient rapidement sur les réseaux sociaux et Reddit.

Malgré un an de retard, le Volvo EX90 n’a pas été correctement finalisé. // Source : Volvo

Le véhicule testé par l’association de consommateurs américaine Consumer Reports n’a pas fait exception. Aussi, l’entreprise a publié un avis le 15 juillet indiquant que le « SUV électrique est inachevé », en notant : « logiciels bugués. Fonctionnalités inactives. Voyants allumés. Ces problèmes sont inacceptables sur une voiture neuve, surtout un véhicule électrique de luxe à partir de 80 000 dollars. »

Des bugs à répétition

Un client canadien de l’EX90 a décidé de documenter tous les problèmes rencontrés sur un site très bien référencé : myvolvoex90.com. Tout y est listé : les dysfonctionnements, les échanges et l’évolution de la situation de son dossier.

Au menu : problèmes avec les clés (un classique chez Volvo sur les nouveaux modèles), plantage de l’écran central, bugs du système de climatisation, mais le plus grave est une panne de communication du système intervenue sur l’autoroute (obligeant à un remorquage du véhicule). Tout cela pour un véhicule qui n’a même pas quatre mois. Tous les clients ne sont pas concernés par ces anomalies, certains ont témoigné n’avoir eu aucun problème.

Soucis rencontrés par un propriétaire d’un Volvo EX90. // Source : capture du site MY EX90 Experience

Comment Volvo a-t-il pu rater le coche à ce point, alors que le lancement avait déjà été repoussé d’un an pour ces mêmes raisons ? Le constructeur mise sa réputation sur la sécurité de ses véhicules, mais si le logiciel cause des accidents, cela pose un sérieux problème et rompt la confiance des clients.

Volvo persiste… et trébuche

Le plus gênant, c’est que ce n’est pas une première. Le Volvo EX30 électrique avait, lui aussi, souffert de bugs à répétition à son lancement, avec des mises à jour tardives et parfois inefficaces. Pour l’EX90, le constructeur avait pourtant promis un nouveau socle logiciel plus stable, développé en interne pour mieux maîtriser la chaîne numérique du véhicule. Visiblement, le résultat est loin d’être à la hauteur.

Si la promesse du « software-defined vehicle » fait rêver sur le papier, Volvo en illustre malgré lui les dérives : une dépendance au code mal maîtrisée, des fonctions clés qui tombent en panne, et une image de marque haut de gamme qui en prend un coup. Il est difficile de faire accepter une facture de 90 000 € quand la voiture se comporte comme une bêta mal ficelée. Ce sont des problèmes que l’on peut comprendre d’une start-up comme Fisker, qui a coulé depuis, ou éventuellement d’un généraliste comme Peugeot, qui n’a pas voulu prendre trop de retard à livrer son nouveau e-3008, mais la pilule est dure à digérer pour des véhicules haut de gamme.

Le groupe affirme travailler sur des mises à jour pour résoudre les soucis. En attendant, certains clients ont d’ores et déjà engagé des poursuites judiciaires pour véhicules non conformes. Un démarrage raté pour le modèle censé porter l’avenir électrique de Volvo.

