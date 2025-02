Lecture Zen Résumer l'article

L’entreprise Caresoft démonte les véhicules chinois pour trouver ce qui les différencie des véhicules produits par les constructeurs historiques. Les conclusions sont sans appel.

L’industrie automobile est en pleine mutation avec l’émergence de la Chine dans ce domaine, et les constructeurs historiques risquent d’y laisser des plumes. Alors que les géants de Detroit, du Japon et d’Europe continuent de s’appuyer sur des processus de fabrication souvent lourds et coûteux, les marques chinoises avancent à une vitesse fulgurante. Quel est leur secret ?

C’est ce que Caresoft, entreprise spécialiste du démontage et de l’analyse des coûts des véhicules, a tenté de découvrir en démontant de nombreux véhicules de constructeurs, à la recherche de leurs principales différences. Caresoft a partagé son constat sur Automotive News, le 13 février 2025, et il est alarmant : il révèle que les constructeurs traditionnels ne pourront pas suivre le rythme, mettant ainsi leur propre survie en péril.

Les voitures chinoises : plus simples, plus rapides, moins chères

En démontant les véhicules chinois, Caresoft a mis en lumière une approche radicalement différente de la conception automobile. Même si certains choix peuvent apparaître discutables pour la durabilité des véhicules, il y a probablement des idées à prendre. Là où un constructeur américain utilise des dizaines de pièces complexes et coûteuses, un constructeur chinois privilégie la simplicité et l’efficacité.

Usine de production automobile Xiaomi. // Source : Xiaomi

Le compte rendu fait, par exemple, mention d’une garniture de toit maintenue par des aimants en terres rares à un dollar pièce aux États-Unis. De son côté, la Chine utilise de simples bandes adhésives coûtant un centime. Cette attention aux détails permet aux marques chinoises de réduire drastiquement leurs coûts et d’accélérer leur production.

Caresoft a partagé un autre exemple frappant : les renforts de tableau de bord. Alors que les constructeurs traditionnels s’appuient encore sur une pièce en aluminium épaisse et coûteuse héritée des véhicules thermiques, les marques chinoises et Tesla optent pour des matériaux plus légers et tout aussi efficaces, comme du plastique ou une combinaison de plastique et de fin métal. Cette approche, combinée à une industrialisation accélérée, permet aux nouveaux acteurs d’inonder le marché avec des véhicules compétitifs à un rythme effréné.

L’avantage stratégique chinois : une industrie unifiée et affamée

Ce qui a également surpris Caresoft, c’est qu’alors que les constructeurs occidentaux opèrent chacun de leur côté, les marques chinoises bénéficient d’une stratégie industrielle coordonnée. Le gouvernement chinois, par l’intermédiaire du China Automotive Technology & Research Center, standardise une partie des composants pour permettre un partage efficace entre les marques concurrentes. Il en résulte une baisse des coûts, une augmentation de la rapidité de production et une adaptabilité accrue face aux évolutions technologiques.

L’état d’esprit du pays est aussi radicalement différent. En Chine, la concurrence est féroce et seuls les plus performants survivent. Le gouvernement en est conscient et accentue cette sélection « naturelle » du plus fort. Comme l’explique Mathew Vachaparampil, PDG de Caresoft, les ingénieurs chinois travaillent sans relâche pour optimiser leurs véhicules et intégrer les dernières innovations.

Pendant que les constructeurs traditionnels prennent des mois à valider chaque étape d’un projet, les marques chinoises réagissent en quelques semaines et travaillent de manière simultanée sur plusieurs sujets. Cette agilité leur permet de sortir de nouveaux véhicules sur le marché beaucoup plus rapidement. C’est ce que Renault aimerait réussir à imiter avec la Twingo de 2026.

Ne pas confondre vitesse et précipitation

Le problème que rencontrent certains groupes historiques à vouloir faire plus vite, comme les groupes chinois, est que cela peut se transformer en une véritable catastrophe commerciale au lancement d’un modèle. Si les acheteurs sont prêts à avoir quelques défauts de jeunesse, certains véhicules flirtent un peu trop avec les limites.

Hélas, Citroën, avec la C3 et l’e-C3, en est l’exemple : vouloir faire vite et pas cher est un pari parfois dangereux si l’on saute des étapes importantes. Les clients se retrouvent confrontés à des bugs, des pannes et des casses improbables. Autant dire qu’en matière de fiabilité, cela va faire très mal à l’image de Citroën.

Les pannes se multiplient toujours autant pour les acheteurs de Citroën ë-C3. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Face à une telle dynamique, les constructeurs historiques doivent quand même impérativement revoir leur copie. Comme le souligne Terry Woychowski, ancien cadre de General Motors et président de Caresoft, le défi est existentiel. Sans une remise en question profonde des méthodes de conception et de production, l’industrie automobile occidentale risque de se retrouver à la traîne.

Le temps presse : les marques chinoises avancent à toute vitesse et ne comptent pas ralentir. Même si l’on tente de freiner leur arrivée en Europe ou aux États-Unis, elles ont déjà commencé à conquérir une grande partie du monde.

