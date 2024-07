Lecture Zen Résumer l'article

Saboter des câbles de fibre longue distance crée de nombreux problèmes, mais n’est pas suffisant pour détruire Internet. D’ailleurs, si c’était l’objectif des auteurs de ces sabotages, ils auraient bien du mal à y parvenir.

Le 28 juillet 2024, la France s’est réveillée avec une nouvelle affaire de sabotage des infrastructures critiques : après les lignes LGV, c’est la fibre optique longue distance qui a été la cible de dégradations, et ce, dans plusieurs départements en même temps. Le dirigeant de l’opérateur professionnel Netalis, Nicolas Guillaume, a diffusé sur son compte X des photos des dégradations, montrant des coupes franches dans les câbles. Ces câbles qui, comme beaucoup d’autres, servent à faire transiter l’information — notamment sur le web.

Mais alors pourquoi n’a-t-on pas connu une coupure pure et simple d’Internet, si de gros câbles ont été sectionnés un peu partout en France et dans les gaînes de plusieurs opérateurs ?

Voici une photo de l'un des câbles coupés cette nuit…



Nous sommes pleinement solidaires avec nos confrères opérateurs touchés. C'est inacceptable.



Netalis déposera plainte bien évidemment dès que possible dans les prochains jours. @lauredlr @Marina_Ferrari @GDarmanin pic.twitter.com/D8zqa2l72e — Nicolas Guillaume (@nguillam) July 29, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Saboter Internet est plus complexe que paralyser un réseau ferroviaire

La réponse à cette question se trouve dans la nature même du réseau qu’on appelle Internet. Si vous désirez connaître tous les détails à son sujet, nous y avons consacré un dossier complet, à la fois technique et historique. Mais pour répondre plus clairement à la question posée par le titre de l’article, il faut comprendre qu’Internet n’est pas simplement plusieurs câbles qu’il suffirait de couper. La particularité de ce « réseau des réseaux » est justement d’être en connexion avec le monde entier et d’avoir une redondance maximale, quasiment infaillible.

En d’autres termes, si vous êtes à Marseille et que vous envoyez un message à une personne se trouvant à Paris et que le câble qui fait transiter ce message est coupé à Lyon, votre message contournera la France et prendra un chemin plus long s’il le faut. C’est la démonstration faite par Olivier Bonvalet le matin du 29 juillet : pour joindre Roubaix depuis Lyon, l’information envoyée est passée par Singapour, le Canada et Londres avant d’arriver à destination. Si son chemin préféré, le plus rapide, était de passer par Lyon, elle a été routée autrement.

De la fibre optique enterrée dans les Yvelines. // Source : Département des Yvelines

La conséquence, c’est que le chemin emprunté est rallongé : il aura fallu 255 millisecondes au paquet d’Olivier Bonvalet pour faire le tour du monde, au lieu de quelques millisecondes en temps normal. Sur un test de vitesse de Paris à Paris, nous avons par exemple mesuré 7 millisecondes pour contacter le serveur où nous avons transféré les données. En bref, couper les câbles peut causer des pannes et des ennuis, voire des interruptions localisées, mais cela ne détruira pas Internet. La redondance du réseau et sa constante amélioration renforcent sa résilience.

Peut-on détruire physiquement internet ?

Oui, mais ce n’est pas simple. Dans notre dossier consacré à Internet, nous évoquons des extrêmes qui relèvent aujourd’hui de la fiction : « des scénarios apocalyptiques comme une guerre thermonucléaire globale rasant la surface de la Terre, une tempête solaire grillant tout le matériel électronique ou encore un géocroiseur qui viendrait tout annihiler. »

Avant un tel événement, les problèmes rencontrés par les internautes seront mineurs. La panne informatique mondiale qui a récemment touché les ordinateurs sous Windows était par exemple plus dévastatrice, même si elle ne touchait à rien de physique.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+