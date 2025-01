Lecture Zen Résumer l'article

Non, la BMW sportive la plus vendue n’est pas une M3 ou une M4, mais bien une i4 M50. Sur les plus de 206 000 modèles M écoulés, la déclinaison électrique du coupé Série 4 est n° 1 des ventes.

Quand on parle de sportivité chez BMW, les premiers modèles qui nous viennent en tête sont bien souvent la M3, la M5 ou encore le petit coupé M2. Mais depuis 2022, un nouveau nom est arrivé et a chamboulé les esprits (celui des passionnés surtout) : la i4 M50.

Pour la première fois, un modèle électrique arbore fièrement le badge M, le département sportif du constructeur allemand. Qui aurait cru que deux ans plus tard, en 2024, ce même modèle surpasserait ses homologues dotées d’un moteur à combustion dans le tableau des ventes.

Quand l’électrique dépasse le thermique

À l’échelle mondiale, BMW a vendu plus de 2,2 millions de voitures, dont plus de 206 000 sportives portant l’inscription « M » sur l’ensemble de l’année 2024. Sans communiquer sur le nombre exact d’exemplaires immatriculés, la marque bavaroise indique donc que c’est la rivale de la Tesla Model 3 Performance qui trône au sommet des ventes des sportives. En revanche, si la i4 M50 occupe la première place, on ignore si elle surpasse l’ensemble des modèles thermiques M réunis (M2, M3, M4, M5…).

La BMW i4 M50. // Source : BMW

De bon augure pour la sportivité électrique chez BMW ?

Même si les puristes restent encore à convaincre, ces résultats montrent que sportivité et électricité séduisent de plus en plus les automobilistes. De quoi conforter BMW qui, d’ici à 2028, doit commercialiser sa première M3 100 % électrique. Une version survoltée de la prochaine Série 3 électrique, plus communément appelée « i3 », qui est attendue pour 2026. Celle-ci adoptera la nouvelle plateforme Neue Klasse.

La future BMW M3 électrique pourrait faire jusqu’à 1 000 ch ! // Source : BMW

Pour le moment, aucune information n’a été divulgué, si ce n’est que la future berline sportive sera animée par quatre moteurs électriques (un par roue). Au total, la puissance pourrait culminer à 1 000 ch ! On est plus proche de la Model S Plaid (1 020 ch) que de la « petite » Model 3 Performance et ses 460 ch théorique (Tesla communique difficilement ses données techniques).

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+