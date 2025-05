Lecture Zen Résumer l'article

La suppression des ZFE a été actée par les députés le 28 mai. Ventes, subventions, leasing social… L’avenir de la voiture électrique en France pourrait bien être chamboulé par ce revirement du gouvernement.

Il s’agit sûrement de la mesure la plus impopulaire chez les automobilistes. Les zones à faibles émissions, ou ZFE, sont en voie de disparition. Mercredi 28 mai 2025, les députés ont acté leur suppression à 98 voix pour et 51 contre, dans le cadre du projet de loi de simplification de la vie économique.

Mises en place en 2019 avec la loi d’orientation des mobilités (LOM), puis rendues obligatoire en 2021 par la loi Climat et Résilience, les ZFE avaient pour objectif de limiter la pollution des centres-villes en bannissant certains véhicules thermiques. Si cela a joué en faveur de la transition électrique, quelles conséquences ce rétropédalage va-t-il provoquer ?

Pour aller plus loin Bonus, carte grise, fiscalité… La France saborde la voiture électrique

Une baisse probable des ventes de voitures électriques

La logique voudrait que les ventes de voitures électriques en France pâtissent de la suppression des ZFE. Comme évoqué en préambule, certains automobilistes souhaitant opter pour un véhicule plus propre, en raison de ces zones à restrictions, sont passés à l’électrique. Il faut dire qu’il s’agissait de la solution idéale pour ne plus être embêté et s’assurer de pouvoir encore circuler, même si les ZFE serraient la vis.

Les voitures électriques pourraient-elles être pénalisées par cette décision ? // Source : Canva (photo recadrée)

Une fois ces zones supprimées, l’électrique perd ce côté « incitatif » et freinera une partie des acheteurs, qui choisiront plutôt des thermiques ou hybrides de dernière génération, encore aujourd’hui un peu moins chères que leurs équivalentes électriques. La règle du prix prévaut toujours.

Pour aller plus loin L’Europe n’a plus besoin de Tesla pour vendre des voitures électriques

Quid du leasing social ?

Après une première fournée dépassant le quota initial, le leasing social va faire son retour. Grâce à ce projet, les habitants des ZFE allaient se voir allouer 10 % du dispositif gouvernemental, soit 5 000 dossiers. Étant donné que les foyers les plus modestes pouvaient être pénalisés par les ZFE (ne pouvant pas forcément acheter une voiture plus vertueuse), cette partie réservée du leasing social avait donc pour objectif de contrebalancer les restrictions de circulation, en accompagnant ces fameux automobilistes.

Une voiture électrique pour moins de 100 € par mois ? Le leasing social ne pouvait qu’avoir du succès // Source : Citroën

Avec la suppression des zones à faibles émissions, le leasing social perd de toute façon la quasi-intégralité de son intérêt. Hormis pour le plaisir personnel d’avoir une voiture neuve, pourquoi un automobiliste aux faibles revenus changerait-il de véhicule s’il peut continuer à rouler avec, peu importe son âge ?

Les aides locales bientôt supprimées ?

Les automobilistes n’étant plus incités vers des véhicules plus propres (et notamment électriques), l’intérêt des aides locales est également remis en cause. Des intercommunalités concernées par les ZFE comme celles de Rouen, Lyon ou Grenoble, possédant des dispositifs incitatifs, pourraient supprimer ces dernières, sachant que plus aucune restriction de circulation ne s’appliquera.

Nous devrions avoir plus de réponses quand l’intégralité du projet de loi — qui comprend cette suppression du ZFE — sera voté à l’Assemblée Nationale.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama