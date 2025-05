Lecture Zen Résumer l'article

Un prototype du Kia EV2 a été surpris en plein test en Allemagne. Le futur SUV urbain aura pour grande rivale la nouvelle Renault 4 électrique. Le véhicule devrait avoir un design très proche du concept dévoilé en février dernier.

On a des nouvelles du futur Kia EV2. Lors de son EV Day 2025 qui s’était tenu le 27 février, le constructeur coréen avait présenté la berline EV4 ainsi que le concept EV2, que nous avions pu tous deux découvrir en avant-première en studio.

Si la berline doit être commercialisée à l’automne 2025, le futur SUV EV2 doit encore être révélé dans sa version de série. En effet, pour le moment, il ne s’agit que d’un concept, mais dont le style devrait être très proche de la réalité. Ce modèle a d’ailleurs été surpris sur des routes allemandes en pleine phase d’essais, comme le rapporte The Korean Car Blog le 28 mai 2025.

Le Kia EV2 sera très proche de son concept

Avec ces nouveautés électriques, Kia veut se démarquer du reste de la production par un look futuriste, aux formes plus anguleuses et cubiques. C’est la carte que va jouer le très sympathique EV2. À en juger par les photos espions, le SUV devrait garder ses gros boucliers et ses doubles projecteurs en forme de crocs.

Le Kia EV2 Concept Le Kia EV2 de série sera très proche du concept

Idem pour la signature lumineuse à l’arrière, où les blocs optiques sont placés aux coins du hayon de coffre, juste derrière les passages de roue. On peut également entrapercevoir l’intérieur de l’EV2 qui reprendrait logiquement le volant ainsi que les sièges des EV3 et EV4. Il faudra donc mettre de côté l’habitacle coloré, ultra-minimaliste et modulable du concept faisant la part belle aux matériaux recyclés.

La Kia EV2 visera la Renault 4 E-Tech

L’arrivée du Kia EV2 est prévue en 2026 en Europe. Depuis la présentation de son concept, aucun détail technique n’a été révélé. Cependant, on peut facilement supposer que la plateforme E-GMP sur laquelle repose notamment l’EV3 et l’EV4 sera de la partie.

Le concept Kia EV2 (2026). // Source : Kia

Le futur EV2 débarquera sur le segment des SUV urbains électriques et aura donc pour grande rivale la nouvelle Renault 4 E-Tech. Côté autonomie, on sait que le plus grand Kia EV3 est décliné avec une batterie de 58,3 kWh offrant jusqu’à 436 km d’autonomie (WLTP). Équipé du même accumulateur, l’EV2 pourrait donc tout à fait concurrencer la R4 et ses 408 km WLTP en version Autonomie Confort (52 kWh). Le tout sera d’avoir un prix bien positionné, ce qui est surtout déterminé par la taille de la batterie.

