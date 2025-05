Lecture Zen Résumer l'article

L’Euro NCAP vient de publier les derniers résultats de ses crash-tests. La Tesla Model 3 a pu briller en décrochant la note maximale de 5 étoiles, tandis que la nouvelle Renault 4 électrique déçoit avec 4 étoiles. Les aides à la conduite ont joué un rôle crucial dans les tests.

Autrefois incontournable dans la communication d’un nouveau modèle, le crash-test Euro NCAP est désormais un peu plus en marge. Il n’en reste pas moins un bon moyen de faire parler de sa voiture, surtout si l’on décroche la note maximale de 5 étoiles.

L’organisme de sécurité européen vient de publier ses derniers résultats le 21 mai, où l’on peut voir que la Tesla Model 3 a excellé, ce qui est moins le cas de la nouvelle Renault 4 électrique dont nous avons récemment pris le volant.

Renault 4 : 4 étoiles au crash-test

La note du SUV néo-rétro de Renault était-elle prémonitoire ? La R4 E-Tech électrique obtient la note de 4 étoiles sur 5 au crash-test de l’Euro NCAP. Un résultat décevant auquel on pouvait s’attendre, puisque ses petites sœurs, les R5 électrique et Alpine A290 avaient également décroché 4 étoiles en décembre 2024.

La Renault 4 E-Tech électrique a obtenu 4 étoiles au crash-test Euro NCAP 2025. // Source : Euro NCAP

Dans le rapport détaillé, on apprend que la Renault 4 a atteint la note de 79 % pour la protection des adultes, 85 % pour celles des enfants (5 % de plus que la R5) et 73 % dans la protection des personnes vulnérables (piétons, cyclistes…). Le domaine dans lequel pêche le petit SUV — et qui lui a privé de la note maximale — est celui des aides à la conduite avec le score de 68 %. L’Euro NCAP punit la R4 de ne prévenir le conducteur qu’en cas de somnolence et non aussi de distraction, tandis que les assistances liées à la vitesse pourraient être plus performantes.

Quand les aides viennent gonfler la note au crash-test

La Renault 4 est donc une voiture tout à fait sûre, mais est plombée par ses aides à la conduite moins performantes. C’est d’ailleurs une critique qui est souvent faite à l’Euro NCAP. La Kia EV3 a également passé l’épreuve de l’organisme et a décroché deux notes : 4 et 5 étoiles.

La Kia EV3 gagne 5 étoiles grâce à son pack d’assistances optionnel. // Source : Euro NCAP

Leurs différences ? L’une a été obtenue sans un pack de sécurité vendu en option qui ajoute des assistances, l’autre avec. Dans ce critère, le SUV coréen est ainsi passé d’un score de 67 % à 78 %, en plus de faire légèrement augmenter les autres notes.

La Tesla Model 3 est l’une des voitures les plus sûres

Presque deux ans après sa commercialisation, la Tesla Model 3 restylée est aussi passée aux bancs d’essai de l’Euro NCAP. Sans surprise, la berline électrique s’est vu attribuée 5 étoiles. Elle a brillé dans tous les critères mis en place : 90 % en protection des adultes, 93 % pour celles des enfants, 89 % dans la protection des personnes vulnérables et 87 % pour les aides à la conduite.

La Tesla Model 3 gagne 5 étoiles au crash-test et prend la tête du classement de l’Euro NCAP. // Source : Euro NCAP

Avec de tels résultats, la Model 3 prend ainsi la tête du classement Euro NCAP 2025 (et surpasse celui de 2024 aussi), et peut se targuer d’être l’une des voitures les plus sûres à ce jour.

