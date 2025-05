Lecture Zen Résumer l'article

Xiaomi vient de révéler qu’une vaste opération de dénigrement en ligne a été orchestrée contre sa branche automobile. L’enquête criminelle est toujours en cours, mais les premiers coupables ont été interpellés par les autorités.

Qui veut la peau de Xiaomi ? Depuis que la marque s’est lancée avec succès dans le secteur automobile, elle est victime d’une campagne massive de dénigrement, qui n’a pas pu être orchestrée par de simples internautes isolés. Le service juridique de Xiaomi a publié une déclaration officielle à la suite de l’enquête, que le patron Lei Jun a également relayée sur Weibo le 19 mai 2025.

Les réseaux sociaux chinois peuvent à la fois booster incroyablement les constructeurs automobiles, ou empirer leur situation. Depuis quelques mois, les réseaux sociaux chinois se faisaient de plus en plus l’écho de messages négatifs contre la marque. Les évènements des derniers mois semblent particulièrement avoir amplifié le phénomène. Parmi toutes les critiques émises à l’encontre du jeune constructeur automobile, tous les messages ne seraient pas réellement des critiques spontanées et isolées contre Xiaomi.

Une attaque contre Xiaomi bien plus structurée qu’il n’y paraissait

Il était de plus en plus évident que la marque chinoise subissait quelques rumeurs malveillantes. Certes, d’autres marques, comme Tesla, connaissent aussi une période difficile sur les réseaux sociaux. Xiaomi confirme néanmoins aujourd’hui qu’il ne s’agissait pas uniquement de quelques messages négatifs isolés.

La Xiaomi SU7 Ultra, qui attire du monde au salon de Shanghai. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Dans le communiqué publié sur Weibo, le service juridique de Xiaomi révèle avoir été la cible, depuis plusieurs mois, d’une campagne de diffamation structurée, récurrente et alimentée de manière coordonnée, visant spécifiquement ses activités automobiles.

Les faits remontent à fin 2024, alors que Xiaomi Auto commence à s’imposer sérieusement sur le marché chinois avec la berline SU7. Dès décembre, des publications anonymes et répétées commencent à attaquer la marque, ses dirigeants, ses produits et sa chaîne de production. Xiaomi, loin d’ignorer le phénomène, a documenté les faits et saisi les autorités. Les premiers résultats de l’enquête permettent aujourd’hui d’en savoir plus sur les méthodes utilisées.

Selon les autorités, Xiaomi a bien été victime d’un gang criminel. Celui-ci a utilisé un logiciel de rédaction automatique pour fabriquer de fausses informations et a manipulé près de 10 000 comptes de médias sociaux pour diffuser les rumeurs malveillantes, et ainsi influencer l’image du constructeur. À l’échelle de la Chine, le nombre de faux comptes reste limité, mais il est possible que d’autres ramifications soient découvertes lors de l’enquête approfondie.

Déclaration Lei Jun (Xiaomi) au sujet de la campagne de diffamation (traduction automatique du chinois). // Source : Lei Jun sur Weibo

L’enquête est toujours en cours, mais Xiaomi contre-attaque

Presque six mois plus tard, l’enquête menée par la police aboutit à un premier résultat. Les autorités annoncent avoir identifié les responsables, leurs moyens techniques (adresses IP, serveurs relais, faux comptes) et les intentions délibérées de nuire à la réputation de l’entreprise. Une enquête criminelle approfondie est désormais formellement ouverte, avec des preuves transmises aux autorités compétentes. La Chine ne plaisante pas avec les questions de diffamation, et les responsables risquent de lourdes sanctions financières et pénales.

Lei Jun a rappelé sur les réseaux sociaux que l’entreprise ne resterait pas les bras croisés face à ce genre d’attaques : « Internet n’est pas un lieu sans loi. Xiaomi utilisera résolument des moyens légaux pour protéger ses droits et intérêts légitimes contre des violations telles que la propagation de rumeurs et la diffamation. »

Xiaomi est sur le point de présenter le YU7 le 22 mai, un second modèle stratégique qui pourrait encore faire basculer les lignes sur le marché chinois. En rendant public ce dossier à quelques jours du lancement, Xiaomi ne se contente pas de se défendre : l’entreprise envoie un message clair pour dissuader d’éventuels récidivistes. Tout cela ne signifie pas que les critiques récentes à propos de l’accident mortel impliquant la SU7, les problèmes de qualité de ses modèles ou des litiges avec les clients de la SU7 Ultra ne sont pas fondés. Il faut néanmoins se montrer prudent sur les événements montés en épingle sur les réseaux sociaux.

Les restes de la Xiaomi SU7 après ce tragique accident. // Source : CarNewsChina

Il reste quand même une inconnue de taille dans cette affaire : qui veut faire chuter Xiaomi de son piédestal dans l’automobile ? Un gang ne décide pas de s’en prendre à Xiaomi par simple caprice : il y a sans doute des intérêts bien plus grands en jeu, et peut-être un ou plusieurs concurrents à la manœuvre.

