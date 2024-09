Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La connexion Wi-Fi peut vite devenir contraignante pour des tâches plus gourmandes en bande passante. Reste alors l’option filaire pour booster sa connexion. En ce moment, l’adaptateur USB-C vers Ethernet 2,5 gb/s est en promotion pour profiter d’une connexion débridée sur tous ses appareils.

C’est quoi, cette promotion sur cet adaptateur Sabrent ?

Habituellement vendu pour une trentaine d’euros, l’adaptateur Sabrent USB C vers Ethernet 2,5 Gbit/s se trouve en ce moment à moins de 15 € sur Amazon, avec le code DXAC9CGQ.

C’est quoi, cet adaptateur USB C vers Ethernet 2,5 Gbit/s ?

Cet adaptateur UBC-C a pour principale vocation de booster la connexion de vos appareils lorsque la Wi-Fi n’est plus suffisante pour traiter des tâches plus gourmandes pour votre connexion. Que vous ayez besoin de télécharger ou d’uploader de gros documents vidéos, logiciels et jeux, cet adaptateur permet de le faire en profitant réellement de son débit maximal. Cette accessoire s’avère particulièrement intéressant si vous avez un abonnement fibre optique capable de délivrer des vitesses de 2,5 Gb/s ou plus.

Il se relie directement à votre box ou routeur Wi-Fi avec un câble RJ45. Attention cependant, veillez à avoir le bon câble, car tous ne se valent pas. Pour profiter d’un débit théorique 2,5 Gb/s, il faut se diriger vers des câbles RJ45 catégorie 5e ou supérieur.

Une fois tous ces prérequis cochés, vous pouvez enfin brancher l’adaptateur à un grand nombre d’appareils pour débrider leur connexion, qu’il s’agisse de PC portable, MacBook ou encore votre iPad.

À ce prix, cet adaptateur Sabrant est-il une bonne affaire ?

À ce prix, cet adaptateur Sabrant une très bonne affaire pour profiter d’une connexion décuplée sur de nombreux appareils qui sont parfois bridés par l’absence de ports Ethernet.

