Lecture Zen Résumer l'article

Tous les bagages et paquets ne sont (théoriquement) pas acceptés dans le métro et le train en Île-de-France. Quelles sont les consignes sur les bagages encombrants dans le métro ?

Si vous vivez à Paris et empruntez régulièrement les transports en commun, vous avez probablement entendu parler de « Prune » ces jours-ci. Cette plante de 1,30 mètre de haut a valu à sa propriétaire une amende de 150 €, alors que cette jeune femme ramenait sa trouvaille chez elle en utilisant le métro. L’affaire, survenue dimanche 4 mai 2025 et depuis largement médiatisée, a finalement abouti au remboursement par la RATP de l’usagère du métro verbalisée (après tout l’écho médiatique que le sujet a suscité).

L’anecdote rappelle que, comme dans les TGV où la SNCF limite le nombre de bagages (sous peine d’amende si les voyageurs ne respectent pas la limite), la RATP impose aussi des contraintes sur les bagages et paquets des voyageurs. En cas de non-respect, les voyageurs peuvent encourir une amende de 150 €. Mais quelles sont exactement les consignes ?

Quels bagages a-t-on le droit de prendre dans le métro à Paris ?

Ces limitations sont évoquées sur le site de la RATP. Il y est indiqué qu’il est possible d’emporter avec soi dans le métro et le RER « les valises, sacs ou paquets divers (dimension maximale inférieure à 75 cm) », « les paquets longs de 2 m au plus, mais ne mesurant pas plus de 20 cm dans leurs autres dimensions (skis, par exemple) à condition que vous les teniez verticalement » et « les poussettes d’enfant de préférence pliées ».

Les consignes de la RATP sur les valises font réagir les voyageurs. // Source : Canva

Ces consignes ont-elles été mises à jour récemment, comme on a pu parfois le lire ? Contactée par Numerama, la RATP répond que cette page n’a pas évolué depuis 2020, et que la date figurant en haut de l’article correspond toujours à la date du jour. La RATP reconnaît néanmoins que cela prête à confusion, car l’intitulé est ainsi (pour ce 7 mai) « Publié le 07 May 2025 ». De quoi s’y perdre.

Et surtout, même si les consignes de la RATP ne sont pas nouvelles, l’« affaire Prune » suscite une certaine incompréhension de nombreux usagers du métro. Effectivement, la notion d’objet encombrant mise en avant par la RATP peut questionner. Alors qu’elle rappelle sur X que « les valises ou paquets divers doivent avoir 1 dimension maxi inférieure à 75 cm », la RATP ajoute juste après « [autoriser] le transport d’objets encombrants dans certaines conditions, toutefois il est essentiel de respecter les règles en vigueur et de veiller à ne pas perturber le confort et la sécurité des autres voyageurs ».

Quid des valises pour prendre ensuite l’avion ou le train ?

De nombreux internautes soulignent également que, si l’on s’en tient aux limitations concernant les valises, en théorie de nombreux voyageurs ne pourraient donc pas prendre les transports en commun parisiens pour prendre ensuite un TGV (limite de 90 cm de haut pour les gros bagages) ou un avion (par exemple, chez Air France, un bagage en soute inclus dans le tarif du vol peut mesurer jusqu’à 158 cm, en additionnant sa hauteur, sa longueur et sa largeur). Or, quotidiennement, de nombreux voyageurs empruntent a priori les transports en commun d’Île-de-France avec des valises de plus de 75 cm, sans être verbalisés systématiquement.

Interrogée par Numerama à ce sujet, la RATP renvoie encore au contexte pour apprécier si un objet est encombrant ou non. « L’objet peut être encombrant en fonction du contexte, s’il y a du monde ou pas », répète la RATP auprès de Numerama.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama