[Deal du jour] Lidl, régulièrement dans les bons coups, propose l’abonnement et le badge Ulys Classic gratuitement, durant 18 mois. Une offre intéressante si vous vous prenez souvent l’autoroute.

Le printemps est là, les jours rallongent, et l’envie de prendre la voiture le temps d’une escapade d’un ou deux jours se fait sentir. Mais, si vous passez par l’autoroute, vous devrez subir les files d’attente du péage, ainsi que le stress de se tromper au moment du paiement et d’insérer sa Carte Vitale au lieu de sa CB (c’est possible). Il existe cependant une solution : le badge de télépéage. Ce sésame permet de gagner du temps en passant automatiquement les péages et les péages en flux libre.

En ce moment, deux offres permettent de bénéficier du badge Ulys gratuitement pendant un certain temps. Si vous passez par l’application Lidl Plus, vous profitez de 18 mois d’abonnement offerts. Après cette période, l’abonnement revient à 2 € par mois, uniquement si vous utilisez le badge au moins une fois dans le mois. Cette offre est valable jusqu’au 31 août 2025.

En comparaison, si vous souscrivez directement sur le site d’Ulys, seulement 6 mois d’abonnement sont offerts, avec les mêmes conditions tarifaires une fois la période promotionnelle écoulée.

C’est quoi, ce badge Ulys ?

Ulys est une solution de télépéage proposée par Vinci Autoroutes qui se présente sous la forme d’un boîtier sans alimentation, à installer sur votre pare-brise ou votre rétroviseur. Attention, seul l’abonnement au service de télépéage fait partie de l’offre Ulys, et vous devrez bien sûr toujours payer le péage.

Vous pourrez aussi profiter des avantages d’Ulys en Espagne et au Portugal pour 2 € de plus par mois, et, pour les conductrices et les conducteurs les plus courageux, sur les autoroutes d’Italie pour 2,40 € supplémentaires par mois. En plus des autoroutes, le badge fonctionne dans plus de 500 parkings équipés en France, afin de payer vos stationnements. Vous pourrez accéder à la liste des parkings qui acceptent le badge télépéage via l’application d’Ulys, qui se chargera aussi de vous y guider grâce au GPS inclus.

L’application de Lidl propose d’autres avantages // Source : Lidl

Est-ce que ce badge pour télépéage Ulys est intéressant ?

Si vous utilisez souvent votre véhicule sur autoroute, alors c’est une très bonne occasion de prendre le badge et l’abonnement Ulys. L’application dédiée Ulys, disponible sur iOS et Android, permet d’accéder aux tarifs du péage et de consulter vos factures mensuelles. L’appli sert aussi à localiser les bornes électriques libres si vous utilisez un véhicule électrique et transformer votre smartphone en borne d’appel d’urgence en cas besoin.

Les points à retenir sur le badge télépéage d’Ulys :

Compatible avec les péages en flux libre

Fonctionne en Espagne, au Portugal et en Italie

L’application Ulys bien pratique

