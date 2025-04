Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous souhaitez changer de forfait et que, par une coïncidence fabuleuse, vous souhaitez aussi passer à la fibre, cette offre est faite pour vous.

Que ce soit pour votre forfait mobile ou votre abonnement fibre, difficile de choisir définitivement un opérateur qui convient, surtout quand les deux qui vous plaisent ne sont pas chez le même opérateur. Bouygues propose de simplifier les démarches et propose une offre qui allie les deux. L’abonnement Pure fibre avec la fibre permet de mettre la main sur un très bon forfait 5G à petit prix.

Initialement proposé à 9,99 € par mois, le forfait 5G B&You 200 Go passe au prix de 6,99 € par mois avec l’abonnement Pure fibre. Pour profiter de ce tarif, il suffit de souscrire à l’offre Pure Fibre au prix de 23,99 € par mois sans engagement. L’abonnement fibre + forfait mobile revient ainsi au prix de 30,98 € par mois.

Vous pouvez aussi souscrire uniquement au forfait mobile, pour un prix de 9,99 € par mois, ce qui reste une excellente affaire pour un forfait 5G avec 200 Go.

C’est quoi, ce forfait B&You ?

Ce forfait avec 200 Go de données en 5G offre une quantité de data largement suffisante pour tout faire avec votre smartphone lorsque vous n’avez pas accès à un réseau Wi-Fi. Regarder et écouter du contenu en streaming, jouer à des jeux en ligne ou partager votre connexion avec d’autres appareils peut se faire sans craindre d’être à court de data. 30 Go d’internet 4G sont utilisables en Europe et dans les DOM, bien pratique pour trouver son chemin avec Google Maps.

Les appels, SMS et MMS sont bien sûr illimités en France métropolitaine, ainsi que vers et depuis l’Europe et les DOM. Le réseau de Bouygues Telecom est de plus un réseau fiable et rapide, selon les dernières données de l’ARCEP, mais il convient toutefois d’aller faire un tour sur le site de l’ARCEP pour voir si vous êtes bien couvert par l’opérateur.

La carte interactive de la couverture réseau en France par l’ARCEP. // Source : Arcep

C’est quoi, cet abonnement Pure Fibre ?

L’offre Pure fibre propose la fibre optique très haut débit, jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en upload en ethernet ou avec le Wi-Fi 6 E. Le débit sera limité à 2 Gb/s pour les clients non éligibles à l’option baptisée Débit +.

Attention, l’abonnement est dépourvu de décodeur TV, pas indispensable si vous possédez une box TV ou une Smart TV. Vous pouvez toujours en prendre un en souscrivant à une option, mais le prix total de l’abonnement passe alors à 41,98 € par mois avec le forfait mobile.

Les points à retenir sur cette offre B&You :

31 € par mois pour la fibre et un forfait mobile

Le très bon réseau de Bouygues Telecom

30 Go pour l’Europe avec le forfait

