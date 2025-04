Lecture Zen Résumer l'article

Mauvaise nouvelle pour les futurs acheteurs d’une voiture électrique, la carte grise va devenir payante. À compter du 1ᵉʳ mai 2025, les régions pourront fixer leur taxe comme elle le souhaite.

Voilà une — autre — nouvelle qui ne va pas jouer en faveur des ventes de voitures électriques. Selon une enquête publiée dans le journal Auto Plus en kiosque ce 18 avril, la carte grise ne sera plus gratuite lors de l’achat d’une voiture électrique. La fin de cet avantage financier par rapport au thermique sera effective à compter du 1ᵉʳ mai 2025. On fait le point.

Qu’est-ce qui change pour la carte grise d’une voiture électrique ?

En réalité, quand on achète une voiture électrique à l’heure actuelle, la carte grise n’est pas tout à fait gratuite. L’acheteur doit s’acquitter de la taxe fixe ainsi que de la redevance d’acheminement, soit au total 13,76 €.

Hors ce qui définit véritablement le prix d’une carte grise, c’est la taxe régionale. Actuellement de 0 €, celle-ci aura à partir du 1ᵉʳ mai 2025 un tarif fixé par les régions et qui dépendra des chevaux fiscaux (CV) de la voiture, comme les thermiques.

Voici comment se découpe le prix d’une carte grise :

Taxe régionale : prix du cheval fiscal, fixé annuellement par le conseil régional

: prix du cheval fiscal, fixé annuellement par le conseil régional Taxe sur les véhicules de transport : pour les véhicules utilitaires (y compris les modèles électriques)

: pour les véhicules utilitaires (y compris les modèles électriques) Taxe fixe de 11 € : destinée à couvrir les frais administratifs

: destinée à couvrir les frais administratifs Redevance d’acheminement de 2,76 € : couvre les frais d’envoi de la carte grise

Combien va coûter la carte grise d’une voiture électrique ?

Vous l’aurez compris, chaque région de France va pouvoir fixer librement le prix du cheval fiscal pour la carte grise d’une voiture électrique. Bonne nouvelle pour les habitants des Hauts-de-France : ce sera toujours 0 € — la chance ! Au moment d’écrire ces lignes, pour une voiture thermique, le cheval fiscal coûte entre 30 € et 60 € selon la région.

La Tesla Model 3 Highland // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Si l’on prenait le même tarif appliqué en Île-de-France qui est de 54,95 € par cheval fiscal, la taxe régionale d’une Tesla Model 3 Propulsion (6 CV) serait alors de : 54,95 € × 6 € = 329,7 €. En ajoutant la taxe fixe et l’acheminement, la carte grise coûterait au total 343,46 € — contre 13,76 €.

Même si cela représente une petite partie du prix de la voiture, c’est une dépense supplémentaire à considérer à l’achat. Au passage, elle est également applicable lors de l’achat d’une électrique d’occasion.

